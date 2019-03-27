













Сегодня в Центральном районе Волгограда около дома № 37 по улице Чуйкова торжественно открыли мемориальную доску в память об Отаре Джангишерашвили – заслуженном деятеле искусств России, основателе и руководителе Нового экспериментального театра. Как сообщает корреспондент ИА "Высота 102", к дому, где долгие годы жил Мастер, пришли артисты, те, кто хорошо знал Отара Ивановича, простые горожане - кто любил НЭТ и творчество руководителя знаменитого волгоградского театра. А вот нынешнего руководителя НЭТа, как и чиновников комитета культуры Волгоградской области на церемонии не было. На этот факт обратили внимание заслуженный работник культуры РФ, журналист Ефим Шустерман и руководитель молодежного театра Владимир Бондаренко, выразившие недоумение по этому поводу. С трогательными речами в память об Отаре Джангишерашвили на церемонии открытия мемориальной доски выступили глава Волгограда Виталий Лихачев, коллеги и ученики режиссера.





Напомним, основатель волгоградского НЭТа скончался 6 марта прошлого года после тяжелой болезни. Как отметил сегодня в своем комментарии ИА "Высота 102" журналист Ефим Шустерман, Отар Джангишерашвили оставил Волгограду ценнейшее нематериальное наследие. Ефим Шустерман также обратился к нынешнему главному режиссеру театра и высказался по поводу отсутствия на церемонии открытия мемориальной доски представителей регионального комитета культуры. Подробности - в видеоматериале.



