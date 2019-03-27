Общество

Кабинеты депутатов Волгоградской облдумы оценили в 1 рубль

Общество 27.03.2019 11:20
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27.03.2019 11:20


Стоимость помещений, которые занимает Волгоградская областная дума в здании по проспекту Ленина, 9, в регпарламенте оценили всего в 162 рубля – по 1 рублю за каждое. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на отчет КСП Волгоградской области, проверившей финансово-хозяйственную деятельность облдумы за 2018 год, именно по такой цене значится имущество, полученное в безвозмездное пользование регпарламентом по договору, заключенному с ГБУ «Исполнительная дирекция администрации Волгоградской области» еще в 2016 году. Между тем, по данным Росеестра, здание по проспекту Ленина, 9 оценено и имеет кадастровую стоимость. А объекты бухгалтерского учета подлежат денежному измерению. КСП Волгоградской области рекомендовала областной думе исправить этот недочет и оценить стоимость занимаемых депутатами помещений общей площадью 3507 кв.м., исходя из фактической цены.  В ходе проверки аудиторы палаты выявили также превышение  выделенных на работу облдумы расходов. Так, законом об областном бюджете на работу регпарламента были предусмотрены средства в размере 260 миллионов 947 тысяч рублей. На самом деле было потрачено на 1 миллион 290 тысяч рублей больше. Как говорится в отчете КСП,  увеличение бюджетных ассигнований обусловлено утверждением в бюджете недостаточного объема средств, необходимого для оплаты труда, страховых взносов, расходов на приобретение сувенирной продукции на поощрение граждан за особые заслуги перед Волгоградской областью, а также увеличением командировочных расходов.
Справка. По итогам 2018 года штатная численность Волгоградской областной думы составляла 145 человек: 15 депутатов, работающих на постоянной основе, и 130 сотрудников аппарата. Работа председателя областной думы в прошлом году стоила бюджету 3 миллиона 15 тысяч рублей, депутатов – 39 миллионов 585 тысяч рублей. Деятельность депутатов, работающих на непостоянной основе, и содержание помощников народных избранников обошлись бюджету еще в 34 миллиона 221 тысячу рублей. 

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