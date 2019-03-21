Политика

Не обсуждается: депутаты Волгоградской облдумы довольны реализацией мусорной реформы

Политика 21.03.2019 10:29
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21.03.2019 10:29


Вопрос о ТКО сегодня при обсуждении повестки дня заседания Волгоградской областной думы предложил включить депутат Николай Свиридов, но ему было в этом отказано. Как сообщает ИА "Высота 102", председатель облдумы Николай Семисотов пояснил причину отказа тем, что профильный комитет эту инициативу не рассматривал. Он предложил нардепу Свиридову обратиться в рабочую группу по ТКО, которая создана при областной думе. При этом спикер поинтересовался, когда ближайшее заседание рабочей группы. Председатель комитета ЖКХ Юрий Корбаков тихо ответил: "в апреле". В дискуссию вмешался депутат Михаил Таранцов, который заявил, что уже на следующей неделе нужно собирать группу и обсуждать проблемы с вывозом мусора, которых остается немало. Его идею никто из присутствующих в зале не поддержал.
На днях мусорную реформу обсуждали на заседании президиума реготделения "Единой России". С докладом выступала Ирина Соловьева, руководитель Экосовета и региональный куратор партийного проекта "Чистая страна". По ее словам, были изучены все поступившие жалобы граждан, но ни одна из них не подтвердилась. Ситуация, как считает Соловьева, выравнивается.
Отметим, что в Волгограде ситуация с вывозом мусора действительно выровнялась. Но из районов области продолжают поступать тревожные сигналы. Например, из Жирновска, где фактически под носом у регионального оператора в этом году образовалась внушительная свалка из-за того, что переполненным оказалась временная площадка по размещению отходов, которую эксплуатирует ООО "Управление отходами - Волгоград". Поступают сообщения с критикой мусорной реформы из Серафимовичского района, где жители одного из хуторов объявили "забастовку" из-за высокого мусорного тарифа, игнорируя машины регоператора, которые приходят к ним.
Жители глубинки в основном жалуются на то, что мусорная реформа обернулась для них исключительно повышением платы, а мусор продолжают вывозит те же компании, зачастую бестарным способом 2-3 раза в неделю. К примеру, в некоторых поселках Среднеахтубинского района мусоровозы и вовсе приходят всего один раз в неделю. Пойма фактически завалена отходами, которые никто не убирает. Есть вопросы по сортировке и переработке мусора и т.п.

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