Расследования

В Волгоградской области по делу о трупе в куче навоза вынесли приговор

Расследования 18.03.2019 11:03
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18.03.2019 11:03


К 10 годам особого режима приговорен работник животноводческой точки в Октябрьском районе за убийство напарника-пастуха, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение районного суда. 
Следствием и судом установлено, что 43-летний мужчина совершил убийство своего 47-летнего напарника, с которым они вместе следили за скотиной, в ходе ссоры. Мужчины вместе распивали алкоголь на территории животноводческой точки, и между ними произошел конфликт. В результате рабочий задушил обидчика, а тело спрятал в куче навоза недалеко от дома, где все и произошло. На суде он пояснил, что не мог поднять тело убитого, поэтому привязал к его шее веревку и войлоком тащил до навозной кучи. Вину в убийстве рабочий признал частично, заявив, что все вышло не умышленно. Он просил переквалифицировать дело со статьи «Убийство» на статью «Причинение смерти по неосторожности», однако суд с такой трактовкой не согласился.
Приговор может быть обжалован в апелляционной инстанции.

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