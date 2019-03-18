В Волгоградской области по делу о трупе в куче навоза вынесли приговор





К 10 годам особого режима приговорен работник животноводческой точки в Октябрьском районе за убийство напарника-пастуха, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение районного суда.

Следствием и судом установлено, что 43-летний мужчина совершил убийство своего 47-летнего напарника, с которым они вместе следили за скотиной, в ходе ссоры. Мужчины вместе распивали алкоголь на территории животноводческой точки, и между ними произошел конфликт. В результате рабочий задушил обидчика, а тело спрятал в куче навоза недалеко от дома, где все и произошло. На суде он пояснил, что не мог поднять тело убитого, поэтому привязал к его шее веревку и войлоком тащил до навозной кучи. Вину в убийстве рабочий признал частично, заявив, что все вышло не умышленно. Он просил переквалифицировать дело со статьи «Убийство» на статью «Причинение смерти по неосторожности», однако суд с такой трактовкой не согласился.

Приговор может быть обжалован в апелляционной инстанции.



