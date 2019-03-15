Политика

Губернатора Волгоградской области вызвали в Кремль

Политика 15.03.2019 11:30
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15.03.2019 11:30


Губернатор Волгоградской области накануне вылетел в Москву на запланированную на сегодня встречу с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации президента, предположительно, будет заслушан доклад Андрея Бочарова о социально-экономической ситуации в области, о ходе исполнения майских указов президента и начале реализации нацпроекта в сфере здравоохранения. Примечательно, что встреча Владимира Путина и губернатора Волгоградской области произойдет практически спустя пять лет после того, как 2 апреля 2014 года Андрей Бочаров указом президента России был назначен исполняющим обязанности главы региона. Статус избранного губернатора Андрей Бочаров получил в сентябре того же года по итогам прошедших в регионе выборов. 
Запланированному сегодняшнему визиту в Кремль, как отметили в АП,  предшествовали рабочие контакты  Андрея Бочарова с руководителем  администрации президента России Антоном Вайно, первым  заместителем руководителя администрации президента – Сергеем Кириенко и заместителем начальника управления внутренней политики АП Александром Харичевым, а также с руководством  нижней и верхней палат российского парламента. На них рассматривался и обсуждался вопрос об участии и поддержке губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова на предстоящих выборах главы региона  в сентябре 2019 года. 
Напомним, с августа прошлого года «эксперты», «политологи» и так называемые осведомленные источники начали активно «соревноваться» в прогнозах о якобы скорой отставке Андрея Бочарова, обещая, что это случится едва ли не завтра. Последняя массированная информационная атака была зафиксирована в марте сего года. Цель вброса была одна – создание негативного  фона вокруг губернатора Волгоградской области и стремление бросить тень на главу региона – мол, он не справляется с возложенными на него задачами. В Кремле поступили иначе – направили в регион группу аналитиков ФАПСИ, других федеральных исследовательских центров, которые провели мониторинг ситуации в регионе и замер общественного мнения. Результаты показали, что при нарастании информационных нападок на Андрея Бочарова его рейтинг только возрастал и в настоящее время составляет 60%.  

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