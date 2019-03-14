Политика

Российского бизнес-омбудсмена Бориса Титова ждут в Волгограде

Политика 14.03.2019 14:26
6251 14
14.03.2019 14:26


Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов посетит Волгоград с рабочим визитом. Как стало известно ИА «Высота 102»,  мероприятия с его участием в городе-герое запланированы, по предварительным данным, на 20 марта.  В плане поездки омбудсмена – встречи с местным бизнес-сообществом и губернатором. 
Борис Титов занимает пост сопредседателя общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Местное представительство данной структуры возглавляет бывший мэр Волгограда Юрий Чехов. Еще один экс-градоначальник Евгений Ищенко в марте 2016 года стал лидером реготделения  «Партии Роста», председателем которой является Титов. Ищенко намеревался баллотироваться в Госдуму при поддержке этой политической силы. Однако уже в мае бывший глава Волгограда вышел из рядов партии. Как заявлял тогда лидер политической силы, с Ищенко они не сошлись характерами, поэтому их пути разошлись.
В сентябре 2016 года экспертный центр при уполномоченном по защите прав предпринимателей представил результаты исследования административного давления на бизнес в регионах России. Одним из лидеров антирейтинга стала Волгоградская область – налоговая инспекция в регионе по итогам 2015 года увеличила количество проверок в 7 раз. Титов, комментируя ситуацию, обещал разобраться в причинах повышения активности ведомства.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

СПА-салон дома. Проконсультируйтесь со специалистом.

Сдаем или продаем базу строительных материалов. 8-917-840-81-41

Удаление новообразований кожи с гистологией
Популярное по теме
Депутат-единоросс Волгоградской облдумы: «8 тысяч рублей пенсии получают тунеядцы и алкаши»
06.03.2019 17:00
85996 24
Губернатор Волгоградской области: "Снимите корону и будьте ближе к людям"
13.03.2019 17:33
48417 4
Волгоградские единороссы указали "на выход" оскандалившемуся однопартийцу Гасану Набиеву (ВИДЕО)
13.03.2019 13:06
22671 91
Политика
14.03.2019 11:26
Политика 14.03.2019 11:26
19204 67 Обсудить

0
Далее
Политика
13.03.2019 17:33
Политика 13.03.2019 17:33
48417 4 Обсудить

0
Далее
Политика
13.03.2019 13:06
Политика 13.03.2019 13:06
22671 91 Обсудить

0
Далее
Политика
12.03.2019 22:03
Политика 12.03.2019 22:03
10876 0 Обсудить

0
Далее
Политика
06.03.2019 23:36
Политика 06.03.2019 23:36
12489 0 Обсудить

0
Далее
Политика
06.03.2019 17:00
Политика 06.03.2019 17:00
85996 24 Обсудить

0
Далее
Политика
06.03.2019 10:49
Политика 06.03.2019 10:49
14787 5 Обсудить

0
Далее
Политика
06.03.2019 10:18
Политика 06.03.2019 10:18
10170 14 Обсудить

0
Далее
Политика
01.03.2019 16:24
Политика 01.03.2019 16:24
8863 11 Обсудить

0
Далее
Политика
26.02.2019 14:01
Политика 26.02.2019 14:01
8213 18 Обсудить

0
Далее
Политика
26.02.2019 13:00
Политика 26.02.2019 13:00
15177 14 Обсудить

0
Далее
Политика
20.02.2019 21:43
Политика 20.02.2019 21:43
14700 6 Обсудить

0
Далее
Политика
20.02.2019 17:17
Политика 20.02.2019 17:17
3455 19 Обсудить

0
Далее
Политика
20.02.2019 15:15
Политика 20.02.2019 15:15
5367 22 Обсудить

0
Далее
Политика
20.02.2019 13:06
Политика 20.02.2019 13:06
15977 16 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:45
ПАО «Волгоградэнергосбыт» напоминает новым абонентам о способах передачи показанийСмотреть фотографии
16:44
Рабочих волгоградского завода «Красный Октябрь» переобулиСмотреть фотографии
16:10
Сбербанк принял первый дом, строительство которого осуществлялось с использованием счетов эскроуСмотреть фотографии
16:10
Серийный автоподставщик вернется в Волгоград через четыре годаСмотреть фотографии
15:54
Банк «Открытие» удвоил выдачи кредитов населению и бизнесу Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:46
В Волжском автомобиль “скорой помощи” врезался в столб , есть пострадавшиеСмотреть фотографии
15:04
Ремонт дороги на Волжской ГЭС обернется неудобствами для водителейСмотреть фотографии
14:55
В Волгограде экс-главу штаба Навального оштрафовали за раскрашенную “Родину-Мать”Смотреть фотографии
14:29
Селу в Волгоградской области выдели миллион на ликвидацию аварии на водозабореСмотреть фотографии
14:14
«Минус семь тысяч»: население Волгоградской области продолжает сокращатьсяСмотреть фотографии
14:04
Подвал здания-памятника архитектуры в центре Волгограда освободят от караокеСмотреть фотографии
14:01
В Волгограде экс-сотрудника УФСИН заставляют вернуть взятки
11:26
Гасан Набиев слагает полномочия депутата Волгоградской областной думыСмотреть фотографии
11:16
На дорогах города воинской славы в Волгоградской области застревают мусоровозыCмотреть видео
11:01
В Волгоградской области построят три новые вертолетные площадки для санавиацииСмотреть фотографии
10:57
На севере Волгограда после демонтажа гаражей образовалась свалкаСмотреть фотографии
10:32
В волгоградской больнице №25 откроют роддомСмотреть фотографии
10:28
"Голодный" экс-сотрудник Роспотребнадзора поедет в колонию за взяткуСмотреть фотографии
09:04
Медикам раскроют тайны грядущих перемен в здравоохранении Волгоградской области Смотреть фотографии
09:03
В Волгограде авто с уснувшей за рулем студенткой врезалось в остановку, пострадал человек (ВИДЕОМОМЕНТ)Смотреть фотографииCмотреть видео
20:17
В Волгограде детский сад наказали за свалку на его территорииСмотреть фотографии
20:01
«Высота 102 ТВ»: главный единоросс Волгоградской области больше не хочет краснеть за выходки однопартийцев Смотреть фотографииCмотреть видео
17:50
В Волгограде назвали район с самыми опасными для детей дорогамиСмотреть фотографии
17:33
Губернатор Волгоградской области: "Снимите корону и будьте ближе к людям" Смотреть фотографии
16:51
В Волгограде арестовали одного участника смертельной перестрелки во ФроловоСмотреть фотографии
15:09
Жителям Волгоградской области выдают справки «предпенсионеров»Смотреть фотографии
14:40
В Волгоградской области лечатся от СПИДа более 6 тысяч человекСмотреть фотографии
14:01
В Волгограде “неторопливый” вор унес деньги сотрудников ломбарда (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:22
«Управление отходами-Волгоград» призвали помочь в борьбе со свалками в Волго-Ахтубинской поймеСмотреть фотографии
13:21
Инвестиции в развитие: подземный парк рудника Гремячинского ГОКа пополнился новой техникойСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 