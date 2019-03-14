Российского бизнес-омбудсмена Бориса Титова ждут в Волгограде





Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов посетит Волгоград с рабочим визитом. Как стало известно ИА «Высота 102», мероприятия с его участием в городе-герое запланированы, по предварительным данным, на 20 марта. В плане поездки омбудсмена – встречи с местным бизнес-сообществом и губернатором.

Борис Титов занимает пост сопредседателя общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Местное представительство данной структуры возглавляет бывший мэр Волгограда Юрий Чехов. Еще один экс-градоначальник Евгений Ищенко в марте 2016 года стал лидером реготделения «Партии Роста», председателем которой является Титов. Ищенко намеревался баллотироваться в Госдуму при поддержке этой политической силы. Однако уже в мае бывший глава Волгограда вышел из рядов партии. Как заявлял тогда лидер политической силы, с Ищенко они не сошлись характерами, поэтому их пути разошлись.

В сентябре 2016 года экспертный центр при уполномоченном по защите прав предпринимателей представил результаты исследования административного давления на бизнес в регионах России. Одним из лидеров антирейтинга стала Волгоградская область – налоговая инспекция в регионе по итогам 2015 года увеличила количество проверок в 7 раз. Титов, комментируя ситуацию, обещал разобраться в причинах повышения активности ведомства.