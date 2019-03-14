Российского бизнес-омбудсмена Бориса Титова ждут в Волгограде

Политика 14.03.2019 14:26
6251 14
14.03.2019 14:26
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов посетит Волгоград с рабочим визитом. Как стало известно ИА «Высота 102», мероприятия с его участием в городе-герое запланированы, по предварительным данным, на 20 марта. В плане поездки омбудсмена – встречи с местным бизнес-сообществом и губернатором.
Борис Титов занимает пост сопредседателя общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Местное представительство данной структуры возглавляет бывший мэр Волгограда Юрий Чехов. Еще один экс-градоначальник Евгений Ищенко в марте 2016 года стал лидером реготделения «Партии Роста», председателем которой является Титов. Ищенко намеревался баллотироваться в Госдуму при поддержке этой политической силы. Однако уже в мае бывший глава Волгограда вышел из рядов партии. Как заявлял тогда лидер политической силы, с Ищенко они не сошлись характерами, поэтому их пути разошлись.
В сентябре 2016 года экспертный центр при уполномоченном по защите прав предпринимателей представил результаты исследования административного давления на бизнес в регионах России. Одним из лидеров антирейтинга стала Волгоградская область – налоговая инспекция в регионе по итогам 2015 года увеличила количество проверок в 7 раз. Титов, комментируя ситуацию, обещал разобраться в причинах повышения активности ведомства.
Реклама
Популярное по теме
06.03.2019 17:00
85996 24
13.03.2019 17:33
48417 4
13.03.2019 13:06
22671 91
Гасан Набиев слагает полномочия депутата Волгоградской областной думы14.03.2019 11:26
Губернатор Волгоградской области: "Снимите корону и будьте ближе к людям"13.03.2019 17:33
Волгоградские единороссы указали "на выход" оскандалившемуся однопартийцу Гасану Набиеву (ВИДЕО)13.03.2019 13:06
Неубедительно оправдался: депутата Волгоградской облдумы Набиева исключат из «Единой России»12.03.2019 22:03
В Генсовете «Единой России» решат судьбу волгоградского депутата из-за высказывания об алкашах и тунеядцах06.03.2019 23:36
Депутат-единоросс Волгоградской облдумы: «8 тысяч рублей пенсии получают тунеядцы и алкаши»06.03.2019 17:00
Срочное заседание Волгоградская облдума проводит по требованию федеральной власти06.03.2019 10:49
Волгоградская облдума экстренно собирается на внеочередное заседание06.03.2019 10:18
Первый пошел: бизнесмен мечтает стать депутатом Волгоградской облдумы от «ЕР»01.03.2019 16:24
Волгоградская облдума отклонила закон "О детях войны"26.02.2019 14:01
Жителям Волгоградская области запретили выпивать четыре дня в году26.02.2019 13:00
Депутат Госдумы Плотников «подружился» с оскорбившим Волгоградскую область политологом20.02.2019 21:43
Президент России – об очередях в поликлиниках, дефиците врачей и триллионе рублей онкоцентрам20.02.2019 17:17
В Волгограде «Единая Россия» готова объявить праймериз по отбору кандидатов в облдуму20.02.2019 15:15
В Волгоградской гордуме антикоррупционная комиссия "погрозила пальцем" братьям Глазуновым20.02.2019 13:06
Реклама