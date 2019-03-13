Происшествия

На пожаре в Волгограде спасли ребенка и взрослого

Происшествия 13.03.2019 09:23
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13.03.2019 09:23


Мальчика-дошкольника и мужчину спасли сотрудники МЧС при пожаре в Ворошиловском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, сигнал о возгорании в одной из квартир пятиэтажного дома на улице Липецкой поступил во вторник в 22:14  по местному времени. В одной из комнат загорелись домашние вещи. По предварительным данным, приехавшие на место пожарные вывели из задымленных помещений ребенка, который оставался в квартире один, и взрослого человека, живущего по соседству. Пожар потушили около 22:30. По мнению экспертов, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
Сотрудники МЧС призывают волгоградцев соблюдать максимальную осторожность при обращении с огнем и не оставлять детей без присмотра. 

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