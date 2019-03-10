



Четыре человека были доставлены в больницу во Фролово с огнестрельными ранениями, сообщает ИА “Высота 102” со ссылкой на правоохранительные органы. По имеющимся на данный момент сведениям, одному из пострадавших была сделана операция, еще трое получили помощь амбулаторно. По поступившей информации, пострадавшие получили ранения сегодня вечером в помещении дома Спорткультоваров, находящегося на улице Фроловской. При конфликте было использовано травматическое оружие. Есть данные, что перестрелка носила сугубо криминальный характер. Одна из групп участников была задержана во Фролово.

Автомобиль еще с четырьмя предполагаемыми участниками происшествия был задержан ГАИ вечером в посёлке Гумрак Дзержинского района.