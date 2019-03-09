



В международный женский день на дорогах региона не произошло ни одной аварии, в которой бы погибли или пострадали люди. Об этом ИА “Высота 102” рассказали в региональном главке МВД. Тем не менее в течение всех праздничных дней Госавтоинспекция проводит проверки водителей. Особое внимание уделяют автолюбителям, севшим за руль нетрезвыми, а также тем, кто водит машину несмотря на лишение прав. Сотрудники полиции проверяют и то, как водители заботятся о безопасности в пути, как своей, так и пассажиров - используют ли ремни безопасности, и соблюдают ли правила перевозки детей. Для контроля ситуации на дорогах группы нарядов ДПС проводят массовые остановки и проверки.

Также сообщается, что в воскресенье дополнительные наряды будут нести службу в местах масленичных гуляний.



