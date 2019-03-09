Росстат назвал самый «мужественный» район Волгоградской области

Памятник Петру Первому в Камышине.
Аналитика 09.03.2019 10:35
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09.03.2019 10:35
Только в одном муниципальном образовании Волгоградской области мужское население превалирует над женским. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, в Камышинском районе на 1008 джентльменов приходится 1000 дам. Что касается региона в целом, то фраза из советской песни по-прежнему актуальна. Так, на 1000 женщин приходится 863 мужчины, то есть по сути "на 10 девчонок по статистике девять ребят". Доля женщин в общей численности населения региона составляет 53,7%.
Примечательно, что мальчиков в последнее время рождается больше, чем девочек. Однако за счет меньшего уровня смертности представительниц слабого пола примерно к 38 годам жизни их становится больше, чем мужчин.
Средний возраст женщин Волгоградской области – 43,5 года (мужчин – 38,2 года).
Продолжительность жизни женщин области в 2017 году составила 78 лет (у мужчин – 69 лет).
Большая часть женщин – специалисты высшего уровня квалификации (29,7% от всех занятых женщин). Руководящие должности занимают 4,2% из всех работающих жительниц области. 43,8% всех руководителей в регионе – представительницы прекрасного пола.
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