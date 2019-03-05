Сбербанк и Минэкономразвития заключили соглашение о льготном кредитовании МСП на сумму 70 млрд рублей
Экономика 05.03.2019 16:50 Реклама
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05.03.2019 16:50
В Сбербанке стартовала программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса, реализуемая Министерством экономического развития России, стоимостью 70 млрд рублей. Соответствующее соглашение между банком и Минэкономразвития России подписано 27 февраля 2019 года.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, процентная ставка для заемщиков в рамках программы составляет 8,5%, дополнительные комиссии и сборы отсутствуют. Программа повышает доступность оборотного и долгосрочного инвестиционного кредитования при реализации значимых проектов в приоритетных отраслях экономики.
Андрей Шаров, вице-президент Сбербанка, руководитель дирекции GR:
«Соглашение, заключенное между банком и Минэкономразвития России, — это еще один инструмент обеспечения доступного финансирования для субъектов МСП и шаг навстречу предпринимателям со стороны государства и Сбербанка».
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.
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