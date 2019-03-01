Экология

В Волгограде возбуждено дело о вырубке 168 вязов

Экология 01.03.2019 16:30
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01.03.2019 16:30


Полицейские по материалам природоохранной прокуратуры возбудили уголовное дело о незаконной вырубке в Волгограде 168 вязов. Об этом ИА "Высота 102" сообщил сегодня Волгоградский межрайонный природоохранный прокурор Максим Макашов. 
Так, в ходе проверки был установлен факт незаконной рубки деревьев на территории городских лесов Ворошиловского участкового лесничества работниками коммерческой организации. Ущерб, причиненный городским лесам вследствие незаконного повреждения деревьев, составил свыше 1,1 млн. рублей, что является особо крупным размером.
По данному факту следователем СО-5 СУ Управления МВД России по городу Волгограду возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 260 УК РФ, проводится предварительное расследование.
Природоохранной прокуратурой в настоящее время готовится исковое заявление о взыскании причиненного лесному фонду ущерба.

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