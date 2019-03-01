Происшествия

Легковушка влетела под фуру: в Волгоградской области в ДТП погибли 5 человек

Происшествия 01.03.2019 10:09
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01.03.2019 10:09


Страшная авария произошла сегодня в Михайловском округе на трассе Москва-Волгоград. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, в 9.30 на 765 км трассы легковой автомобиль "Mitsubishi Outlander" столкнулся с грузовым автомобилем "Volvo". По предварительной информации, на месте погибли 5 человек - водитель и четверо пассажиров легковушки: трое мужчин и две женщины. Все они проживали в Волгоградской области. Их тела находились в искореженной легковушке, которую пришлось разрезать, чтобы извлечь погибших. На месте происшествия работают оперативные службы. Подробности ДТП уточняются.
Известно, что иномарка передвигалась на летней резине.

По указанию руководства ГУ МВД по региону, в Михайловский округ выехали представители областной Госавтоинспекции, следователи следственного управления, специалисты - автотехники главка полиции.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области

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