Спортивная зима для работников АО «КАУСТИК» выдалась жаркой





Активные сотрудники промплощадки «КАУСТИКа» насыщенно и результативно проводят свободное от работы время, участвуя, как в зимнем этапе комплексной спартакиады предприятия, так и во всех спортивных заводских соревнованиях.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, по традиции заводская спартакиада на «КАУСТИКе» стартует осенью и заканчивается в мае следующего года. Основная часть жарких корпоративных состязаний проходит в СК «Каустик».

На сегодняшний день соревнования в зачет заводской спартакиады достигли середины финальной дистанции! Позади уже состязания по легкой атлетике, плаванию и так популярному среди химиков мини-футболу. Помимо этого заводчане активно участвуют во всех физкультурно-оздоровительных мероприятиях, приуроченных к различным праздничным датам.

Вот и на этот раз семейные старты собрали большое количество, как самих участников (больше двадцати семей), так и их болельщиков. Вернувшиеся в регион морозы не стали помехой в проведении яркого спортивного праздника в честь дня защитника Отечества.

«Зал был полон! Более двухсот болельщиков пришли поддержать своих близких и коллег, – рассказывает председатель и главный тренер СК «Каустик» Николай Поляков. – Соревнования прошли в два этапа: вначале семейная эстафета по плаванию (75 метров), а во второй день участники показали свое мастерство в спортивных конкурсах, в поднятии гири, армрестлинге, стрельбе из пневматической винтовки».

Самые маленькие спортсмены продемонстрировали высокий класс мастерства, как и их титулованные родители. 51,5 секунды, меньше минуты на троих – таков «золотой» результат семьи Ивановых! Папа Николай Иванов, работает механиком, мама Юлия Иванова, техник по труду, неоднократный победитель в личном первенстве в этом виде спорта. В настоящее время Юлия находится в отпуске по уходу за вторым ребенком, что совсем не мешает ей достигать опережающих всех результатов, а также уделять время тренировкам старшего 9-летнего сына Никиты, который победно финишировал третьим в семейной эстафете Ивановых.

В эти дни в СК «Каустик» проходят соревнования по баскетболу – еще одному виду спортивной игры из семи, которые входят в список комплексной спартакиады АО «КАУСТИК». Имена самых спортивных сотрудников волгоградского предприятия станут известны в профессиональный день химика.



