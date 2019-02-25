Расследования

В Волгоградской области вновь развернулись судебные «бои» стратегического назначения за аэродром

Расследования 25.02.2019 14:30
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25.02.2019 14:30


Судебные тяжбы за землю аэродрома в Среднеахтубинском районе Волгоградской области возобновились в арбитражном суде Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», арбитражный суд Поволжского округа в Казани постановил отменить вынесенные ранее решения арбитражного суда Волгоградской области и Двенадцатого арбитражного апелляционного суда и направить дело на новое рассмотрение в Волгоград. Таким образом, у государственного автономного учреждения «Авиационно-спортивный клуб «Юный ястреб» появился шанс добиться справедливого поворота в деле об «отъеме» земли, которую в свою время провернули руководители АНО «Авиационно-технический спортивный клуб «Ястреб» и администрация Среднеахтубинского района. 
Как говорится в постановлении арбитражного суда кассационной инстанции, ранее арбитражный суд Волгоградской области и Двенадцатый арбитражный апелляционный суд отказали государственному клубу «Юный ястреб» в удовлетворении требований о признании недействительным межевания земельного участка площадью около 100 гектаров, находящегося в составе аэродрома. В государственном учреждении полагали, что данная территория была захвачена, а потому требовали вернуть ее обратно. Как сообщало информагентство ранее, землю, принадлежавшую ДОСААФ, передали частному клубу «Ястреб» еще в середине 2000-х годов. Тогда руководителем авиаклуба имени Хользунова, учредителем которого являлся ДОСААФ, на тот момент был Александр Ягупов. По неизвестным причинам он отказался от земли, которую занимал авиаклуб в Среднеахтубинском районе. Позднее он со своей супругой организовал частный клуб «Ястреб», которому и перешла часть земли, ранее принадлежавшая ДОСААФ. Государственное учреждение «Авиационно-спортивный клуб «Юный ястреб» и пыталось вернуть эту землю, которая, как полагали региональные власти, ушла в собственность частной структуре незаконно. Однако арбитражный суд Волгоградской области и позднее – Двенадцатый арбитражный апелляционный суд встали на сторону коммерческой структуры, мотивируя отказ в  требованиях госучреждению в том числе пропуском срока исковой давности. Впрочем, в Казани пришли к выводу, что позиция судов, отклонивших иск только по причине избрания ненадлежащего способа защиты права, без установления того, в чем заключается материально-правовой интерес истца, была неверной. В частности, суд первой инстанции мог предложить истцу уточнить исковые требования и избрать надлежащий способ защиты права. На этом основании дело возвращено в арбитражный суд Волгоградской области, где уже стартовал новый процесс. Сейчас рассмотрение дела приостановлено в связи с назначением судебной экспертизы, которая должна ответить на ключевые вопросы в разрешении спора: в частности, определить фактическую смежную границу спорных земельных участков и выяснить, как затронуты права смежных землепользователей. 
Между тем, в ГАУ «Авиационно-спортивный клуб «Юный ястреб» считают, что сомнительный передел земли, в результате чего частная структура «оттяпала» кусок территории, который принадлежал ДОСААФ, в прямо смысле слова может отразиться на стратегической безопасности страны. Например, в августе 2016 года экипажи штурмовиков СУ-25 СМ Южного военного округа в рамках внезапной проверки боеготовности войск отработали посадки и взлеты с полевого аэродрома, который в кратчайшие сроки оборудовали инженерно-аэродромные подразделения 4-ой армии ВВС и ПВО в районе населенного пункта Средняя Ахтуба Волгоградской области. При этом для проведения вышеуказанных учений был задействован в том числе и спорный участок. Есть сведения, что аэродром в Средней Ахтубе используется Минобороны РФ для оборонных нужд и является резервным. Однако владение частью аэродрома частной структурой может препятствовать в использовании этой площадки в целях стратегической безопасности страны. 
"Эта авиабаза имеет официальный статус аэродрома так называемого подскока, предназначенного для кратковременной стоянки, пополнения боевого комплекта, дозаправки, обслуживания и ремонта воздушных судов, которые затем могут отправляться на выполнение боевого задания. Поэтому и взлетная полоса, и другая территория аэродрома должны находиться в собственности государства. А не в руках структур, которые, по некоторым  данным, намеревались отдать ее под строительство коттеджей и дач", - считает председатель регионального отделения ДОСААФ России по Волгоградской области Сергей Забеднов. 


При этом спор за землю, отнятую у ДОСААФ, могло бы прекратить Министерство обороны, даже не дожидаясь окончания судебных тяжб между ГАУ «Авиационно-спортивный клуб «Юный ястреб»  и АНО «Авиационно-спортивный клуб «Ястреб». Как говорится, было бы желание. Так, Минобороны может добиться пересмотра судебного решения еще от 2011 года, по которому частная структура получила чужую землю, по вновь открывшимся обстоятельствам – то есть заявить об еще одном важном назначении поделенного участка, об использовании для оборонных нужд.
Впрочем, пока от структур, которые отвечают за стратегическую безопасность страны, в Волгоградском отделении ДОСААФ не могут добиться даже расследования по поводу хищения топливных резервуаров в количестве 17 штук и авиационной техники – 2 самолетов АН-2, 2 самолетов Л-29 и вертолета МИ-2. В военной прокуратуре Волгоградского гарнизона до сих пор не озаботились поиском пропавшего имущества, а также установлением причастных к этому исчезновению лиц, которые, к слову, могут иметь отношение и к такому странному «отъему» земли аэродрома. 
Напомним, руководство Волгоградской области в прошлом году озвучило планы по возрождению аэродрома в Средней Ахтубе для привлечения молодежи к занятиям авиационным спортом. Много лет эта площадка находилась в запущенном состоянии, теперь там началось строительство новых объектов. Однако процесс тормозит неопределенность со статусом земли аэродрома и стремлением определенных лиц делать бизнес на том, что исконно принадлежало ДОСААФ. 

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