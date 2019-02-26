



Центральный районный суд Волгограда признал запрещенной информацию на одном из сайтов о продаже неодимовых магнитов, позволяющих искажать показания приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на судебное решение, с иском о признании информации незаконной и закрытии сайта обратилась прокуратура.

Судом установлено, что в ходе проверки, проведенной прокуратурой, выявлено, что на сайте в Интернете велась продажа магнитов для остановки бытовых приборов учета. Вход на сайт был свободный, не требовал предварительной регистрации, ознакомиться с информацией мог любой пользователь Интернета.

Как указал суд в своем решении, размещение на сайтах данной информации способствует совершению уголовно и административно наказуемых деяний. Согласно Жилищному кодексу РФ, граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе за холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по показаниям приборов учета либо по нормативам потребления.

В итоге решением суда информация, размещенная на сайте, признана запрещенной для распространения на территории Российской Федерации.

Данное решение суда является основанием для включения электронной страницы в единый реестр запрещенных сайтов.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.