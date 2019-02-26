Экономика

В Волгограде пресекли продажу магнитов для искажения показаний счетчиков

Экономика 26.02.2019 06:44
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26.02.2019 06:44


Центральный районный суд Волгограда признал запрещенной информацию на одном из сайтов о продаже неодимовых магнитов, позволяющих искажать показания приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на судебное решение, с иском о признании информации незаконной и закрытии сайта обратилась прокуратура. 
Судом установлено, что в ходе проверки, проведенной прокуратурой, выявлено, что на сайте в Интернете велась продажа магнитов для остановки бытовых приборов учета. Вход на сайт был свободный, не требовал предварительной регистрации, ознакомиться с информацией мог любой пользователь Интернета.  
Как указал суд в своем решении, размещение на сайтах данной информации способствует совершению уголовно и административно наказуемых деяний. Согласно Жилищному кодексу РФ, граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе за холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по показаниям приборов учета либо по нормативам потребления.
В итоге решением суда информация, размещенная на сайте, признана запрещенной для распространения на территории Российской Федерации.
Данное решение суда является основанием для включения электронной страницы в единый реестр запрещенных сайтов.
Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

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