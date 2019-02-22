Предприниматели Волгограда добиваются перерасчета мусорного тарифа

Экономика 22.02.2019 15:04
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22.02.2019 15:04
Бизнес-сообщество намерено добиваться возможности заключения договоров на вывоз ТКО, исходя из фактического накопления отходов, а не норматива. Как сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском региональном отделении общероссийской общественной организации «Деловая Россия», это частично снимет проблему резкого увеличения платы за мусор для организаций и предприятий. По оценкам экспертов, с нового года платежи юридических лиц за вывоз мусора многократно выросли. В волгоградской «Деловой России» рассчитывают, что региональный оператор в короткие сроки скорректирует свою работу в отношении договоров коммерческого учета ТКО.
Напомним, в соответствии с федеральным законодательством с 1 января 2019 года действует новая система обращения с ТКО. В Волгоградской области за вывоз мусора отвечает региональный оператор ООО «Управление отходами — Волгоград». Компания определена по итогам конкурса, срок работы – 10 лет. Согласно Приказу комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20 декабря 2018 года № 47/23 предельный тариф за услугу по обращению с ТКО для юридических лиц составил 557,86 руб. за м3. Плата за услугу, как отмечают в обладминистрации, формируется исходя из фактического объема накопления или норматива накопления твердых коммунальных отходов, утвержденных приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 30 июня 2017 № 21.
«На Экспертном Совете при волгоградском Уполномоченном по защите прав предпринимателей было отмечено, что сегодня региональный оператор заключает договор с предпринимателями на вывоз ТКО лишь по одной форме – исходя из норматива накопления. При этом существует законодательная возможность работать и по второму сценарию – с учетом фактического объема мусора», - отметила эксперт волгоградской «Деловой России» Светлана Мельникова. По ее словам, регион перешел на новые правила работы с ТКО, однако местное законодательство до конца еще не отрегулировано. Добавим, что правила коммерческого учета ТКО прописаны в Постановлении Правительства РФ №505 от 3 июня 2016 года.
Экспертная группа «Деловой России» намерена сформировать соответствующие предложения в адрес ООО «Управление отходами — Волгоград» и комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области.
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