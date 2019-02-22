Экология 22.02.2019 10:12
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22.02.2019 10:12
СПК "Тепличный" привлекли к административной ответственности за нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами, сообщил сегодня ИА "Высота 102" Волгоградский межрайонный природоохранный прокурор Максим Макашов.
Установлено, что в организации не проведено обучение персонала, имеющего контакт с пестицидами и агрохимикатами по вопросам безопасного обращения с ними, не обеспечен контроль за правильностью использования средств индивидуальной защиты, отсутствовали документы, подтверждающие специальную профессиональную подготовку лиц, осуществляющих работы с пестицидами 1 и 2 класса опасности, а также в здании склада хранения пестицидов и агрохимикатов отсутствовало отдельное помещение для очистки и обеззараживания спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты работающих.
По результатам проверки прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 8.3 КоАП РФ, т.е. нарушение правил испытаний, производства, транспортировки, хранения, применения и иного обращения с пестицидами и агрохимикатами (за исключением случаев, когда такие правила содержатся в технических регламентах), которое может повлечь причинение вреда окружающей среде.
Суд назначил организации штраф в размере 10 000 рублей. Постановление суда в законную силу не вступило.
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