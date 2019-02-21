Экология

Мусорный регоператор в Волгоградской области продолжает скупать бункеры

Экология 21.02.2019 17:10
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21.02.2019 17:10


В общей сложности еще 80 бункеров открытого типа на сумму 2 миллиона 720 тысяч рублей закупает ООО "Управление отходами - Волгоград". Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, объем бункеров, которые обязательно должны быть зеленого цвета, стандартный - 8 куб.м. Поставить в Волгограде обе партии должны 3 и 4 марта текущего года.
Отметим, что региональный оператор по обращению с ТКО в Волгоградской области - ООО "Управление отходами - Волгоград" начал свою работу с 1 января. После скандала с мусорным коллапсом в областном центре представители регоператора признались, что им не хватает техники и оборудования.  

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