Спорт
Так выглядит после зимы газон на «Волгоград Арене»

Поле на "Волгоград Арене" вывели из зимней спячки

Спорт 20.02.2019 11:21
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20.02.2019 11:21


Из зимней спячки вывели газон "Волгоград Арены". Как сообщает ИА "Высота 102", сегодня на поле провели так называемую игровую стрижку. По оценкам специалистов, которые на протяжении холодных месяцев следили за состоянием газона, он перезимовал на "четверку". Траву уже обработали фунгицидами от инфекций, подогрев включили в начале февраля и даже начали поливать. Сейчас температура грунта на поверхности поля примерно 16 градусов тепла. Со дня на день ожидается, что на образовавшихся за зиму проплешинах, начнут прорастать недавно посеянные семена. Как рассказал ИА "Высота 102" ведущий специалист по обслуживанию поля на "Волгоград Арене" Евгений Кондрашов, подготовка газона к весеннему сезону включает целый комплекс мероприятий. Это и внесение стартовых доз удобрений, и прочесывание травы в двух направлениях, и неоднократный подсев. Сегодня после стрижки газон польют, укроют защитным покрывалом и на ночь включат специальные лампы искусственной "досветки". 

Газон "Волгоград Арены", как известно, выращен из американских семян. Для заполнения проплешин были использованы семена того же производителя. "Сейчас поле у нас разогрето и никакие осадки ему не страшны. Даже если выпадет снег, то он просто растает",- отметил Евгений Кондрашов.
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Что касается самого стадиона, то, как уверяют обслуживающие объект инженеры, все системы полностью готовы к началу весеннего сезона. 
3 марта на "Волгоград  Арене" в рамках первенства ФНЛ футболисты местного клуба «Ротор» сыграют с московской командой "Спартак-2". 
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