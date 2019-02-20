В Волгограде у кинотеатра «Победа» появился новый собственник





Кинотеатр «Победа» в центре Волгограде больше не является собственностью муниципалитета. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня на заседании городской думы депутаты приняли решение о передаче объекта культурного наследия в собственность администрации Волгоградской области.

Первый заместитель главы Волгограда Ирина Пешкова сообщила, что стоимость ремонта бывшего кинотеатра "Победа" оценивается в 520 миллионов рублей. Деньги выделит администрация региона. Содержать здание также будут за счет областных средств. Планируется, что заниматься в отремонтированной "Победе" будут не только дети из Волгограда, но и районов области. Пешкова отметила, что передача здания на баланс региона - это "более удобная форма" использования имущества.

Здание было построено в 1895 году, до революции его занимало Царицынское ремесленное училище. Во время Сталинградской битвы здание было разрушено. В 1948 году на историческом фундаменте по проекту архитектора Ефима Левитана был построен первый в восстановленном Сталинграде кинотеатр, получивший название «Победа». Последние 13 лет кинотеатр не функционировал, в его помещениях вели свою работу детские кружки и секции. После реконструкции ГДЮЦ потребность в дополнительных площадях отпала. Поэтому данный объект было решено перепрофилировать под детский театральный центр. В частности, сюда переедет областной театр кукол. Проект обновления здания разработан и получил положительное заключение государственной экспертизы.



