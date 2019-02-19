



Шесть вопросов намереваются задать депутаты Волгоградской областной думы администрации региона. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня зампредседателя регпарламента Сергей Горняков внес в думу проект постановления об утверждении данного перечня. Возможность призывать к ответу исполнительную власть области законодателям дает Устав Волгоградской области и Регламент заксобрания. Так, согласно ст.16 Устава, народные избранники вправе «заслушивать ежегодные отчеты губернатора о результатах деятельности администрации Волгоградской области, в том числе по вопросам, поставленным Волгоградской областной думой».

Острых вопросов в подготовленном списке практически нет. По крайней мере, формулировки выбраны рабочие. Два вопроса из шести, интересующих областных законодателей, касаются сферы здравоохранения. Так, депутатов волнует доступность и качество медицинской помощи в регионе, а также лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан. Кроме того, думцы поднимают тему предоставления жилья детям-сиротам. К слову, при формировании бюджета региона 2019 года чиновники подробно докладывали законотворцам о планируемой работе в этом направлении.

Особого внимания заслуживает вопрос о приватизации имущества, находящегося в собственности Волгоградской области. Напомним, в октябре 2018 года председатель комитета облдумы по бюджету и налогам Илья Кошкарев в ходе парламентского часа с участием губернатора заявил о целесообразности включения двух госпредприятий – «Заря» и Волгофарм» - в программу приватизации. По мнению нардепа, эти ГУПы так и не стали эффективными. «Эффективный бизнес всегда найдет себе дорогу», - добавил Кошкарев. Народный избранник напомнил коллегам, что нужно исполнять поручение президента России о снижении доли государства в экономике. «Слуги народа» попросили Андрея Бочарова высказать свое мнение на этот счет. Четкого ответа глава региона тогда не дал, отметив лишь, что все поступающие предложения будут изучены. В 2014 году, напомним, Бочаров после заступления в должность и.о. губернатора отменил продажу данных предприятий. Приватизировать ГУПы областная дума намеревалась при экс-губернаторе Сергее Боженове.

Оставшиеся два вопроса, которые готовятся озвучить, носят локальный характер. В частности, нардепы поднимают тему газификации двух сел в Киквидзенском и Новоаннинском районах. Из года в год парламентарии спрашивают исполнительную власть о возможности передать МВД России полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях, касающихся общественного порядка и безопасности.



