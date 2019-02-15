Здравоохранение

В Волгограде сотрудницы Роспотребнадзора закрыли лица

Здравоохранение 15.02.2019 12:35
2441 1
15.02.2019 12:35


Профилактическую кампанию против гриппа и ОРВИ под названием "Маску носить не стыдно - маску носить модно!" запустили сотрудники Роспотребнадзора по Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102", сотрудницы этого ведомства одели маски на коллективном фото, сопроводив его хештегом #НАДЕНЬМАСКУЗАЩИТИСЕБЯОТГРИППА!
Отметим, что это Всероссийская акция, стартовавшая в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. Маска, конечно, не дает 100% защиты от респираторных инфекций, но снижает риск заражения во много раз.
По информации Роспотребнадзора, превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ было зарегистрировано в 48 регионах России. Превышение эпидпорога по центральному городу без превышения эпидпорога заболеваемости ОРВИ по субъекту Российской Федерации отмечено в 11 городах.
В Волгоградской области эпидпорог по гриппу не превышен, но на карантин закрыты отдельные школы и классы. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый жилой квартал в Дзержинском районе!

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
В Волгоградской области из-за гриппа и ОРВИ закрыто 7 школ
11.02.2019 12:22
18566 3
Это не рак: в Волгоградской области чаще всего умирают от другой болезни
09.02.2019 17:43
20168 0
В Волгограде новый корпус онкологии построят через три года
22.01.2019 13:07
10143 4
Здравоохранение
11.02.2019 12:22
Здравоохранение 11.02.2019 12:22
18566 3 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
10.02.2019 11:44
Здравоохранение 10.02.2019 11:44
8749 0 Обсудить

0
Далее
Реклама
Здравоохранение
09.02.2019 17:43
Здравоохранение 09.02.2019 17:43
20168 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
08.02.2019 12:47
Здравоохранение 08.02.2019 12:47
7090 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
04.02.2019 14:25
Здравоохранение 04.02.2019 14:25
7533 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
02.02.2019 15:05
Здравоохранение 02.02.2019 15:05
2564 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
01.02.2019 14:09
Здравоохранение 01.02.2019 14:09
2696 2 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
28.01.2019 13:03
Здравоохранение 28.01.2019 13:03
10411 2 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
22.01.2019 13:07
Здравоохранение 22.01.2019 13:07
10143 4 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
17.01.2019 16:53
Здравоохранение 17.01.2019 16:53
3666 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
12.01.2019 12:31
Здравоохранение 12.01.2019 12:31
5761 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
07.01.2019 21:12
Здравоохранение 07.01.2019 21:12
7401 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
31.12.2018 10:20
Здравоохранение 31.12.2018 10:20
4320 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
29.12.2018 13:26
Здравоохранение 29.12.2018 13:26
4306 1 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
29.12.2018 09:58
Здравоохранение 29.12.2018 09:58
2348 4 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

13:21
Есть кто покруче: Волгоградское УФАС намерено дожать «Единую Россию» в вопросе о похоронном монополисте Смотреть фотографии
13:01
Волгоградский трамвай поедет на «пенсию» в московский музейСмотреть фотографии
12:51
Волгоградское реготделение «Справедливой России» вооружили КалашниковымСмотреть фотографии
12:35
В Волгограде сотрудницы Роспотребнадзора закрыли лицаСмотреть фотографии
12:18
В Волгограде обвиняемый во взрыве жилого дома устал сидеть в СИЗОСмотреть фотографии
12:04
Сбербанк запускает чат-бот на основе искусственного интеллекта в системе Sberbank MarketsСмотреть фотографии
11:25
В небо над Волгоградом улетели сотни белых шаров в память о погибших в АфганистанеСмотреть фотографии
11:05
В Волгоградской области жителей восьми населенных пунктов защитят от небезопасных ГТССмотреть фотографии
11:04
Росприроднадзор и РСПП создадут рабочую группу по экологической безопасностиСмотреть фотографии
09:59
Под Волгоградом водитель из Хабаровска уснул за рулем и врезался в иномаркуСмотреть фотографии
09:58
Строительство объездной дороги вокруг Волгограда начнется в 2019 годуСмотреть фотографии
09:19
Волгоградским художникам не хотят давать бесплатное «жилье»Смотреть фотографии
20:00
«Высота 102»ТВ: В Волгограде дорожники первыми почувствовали приближение весны Смотреть фотографииCмотреть видео
17:20
«По закону и по приказу»: полицейские объяснили «спецоперацию» на дорогах ВолгоградаСмотреть фотографии
16:46
В Волгограде бизнесвумен обвинили в сокрытии налогов на 20 миллионов рублейСмотреть фотографии
16:32
Волгоградец «забыл» в отделе полиции пакет с деньгамиСмотреть фотографии
15:22
Что подарить второй половине: еще не поздно порадоватьСмотреть фотографии
15:10
В Волгограде спустя 16 лет бизнесмен признался в расстреле конкурентаСмотреть фотографии
14:51
В Волгограде «Сбербанк» прекратил мучения инвалида и вернул ему 130 тысяч рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
14:46
Депутат от «ЕР» из Волгоградской области на инвестфоруме в Сочи «тряхнула стариной»Смотреть фотографии
14:43
МегаФон дарит второй SamsungСмотреть фотографии
14:10
Судебные приставы «кошмарят» должников-автомобилистов прямо на дорогеСмотреть фотографии
14:09
Подлатать к весне: на дорогах Волгограда начался ямочный ремонтСмотреть фотографии
13:34
«Ростелеком» с помощью видеоконференцсвязи организовал игру «Что? Где? Когда?»Смотреть фотографии
12:38
Каждый третий собственник жилья в Волгограде не пускает газовиков в квартируСмотреть фотографии
11:41
В Волгограде сын хозяйки жилья пропил нетбук квартиранткиСмотреть фотографии
11:28
Жители Волгоградской области 420 километров дорог назвали плохимиСмотреть фотографии
11:15
В Волгограде соседи убили пенсионерку и бросили тело в овраг Смотреть фотографии
10:46
Похитителя чужой барсетки в гипермаркете помогли найти волгоградцыСмотреть фотографииCмотреть видео
09:59
Житель Волгоградской области пожаловался главе СК РФ на врачей и попросил возбудить уголовное делоСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 