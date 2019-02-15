В Волгограде сотрудницы Роспотребнадзора закрыли лица

Здравоохранение 15.02.2019 12:35
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15.02.2019 12:35
Профилактическую кампанию против гриппа и ОРВИ под названием "Маску носить не стыдно - маску носить модно!" запустили сотрудники Роспотребнадзора по Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102", сотрудницы этого ведомства одели маски на коллективном фото, сопроводив его хештегом #НАДЕНЬМАСКУЗАЩИТИСЕБЯОТГРИППА!
Отметим, что это Всероссийская акция, стартовавшая в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. Маска, конечно, не дает 100% защиты от респираторных инфекций, но снижает риск заражения во много раз.
По информации Роспотребнадзора, превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ было зарегистрировано в 48 регионах России. Превышение эпидпорога по центральному городу без превышения эпидпорога заболеваемости ОРВИ по субъекту Российской Федерации отмечено в 11 городах.
В Волгоградской области эпидпорог по гриппу не превышен, но на карантин закрыты отдельные школы и классы.
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