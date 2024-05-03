«Отказался от брони»: под Волгоградом простятся с погибшим на СВО Виталием Изоновым

В Новоаннинском районе Волгоградской области сегодня, 3 мая, похоронят Виталия Изонова, погибшего на СВО. Как сообщает V102.RU со ссылкой на районную газету «Новоаннинские вести», прощание состоится в хуторе Попов Тростянского сельского поселения.Виталий Изонов окончил Тростянскую среднюю школу, учился в Панфиловском СПТУ-16, по окончании училища был призван в Российскую армию. Служил в ракетных войсках, демобилизовался в звании младшего сержанта. После армии работал трактористом-механизатором в СПК «Попов».В октябре 2022 года был призван в рамках частичной мобилизации. Однако ему потом дали бронь, но Виталий от неё отказался и со своими ребятами ушёл на СВО.В июле прошлого года Виталий приходил домой в краткосрочный отпуск. А в конце января 2024 года его семье сообщили, что он пропал без вести. Однако еще через пару недель пришла страшная весть о гибели Виталия. Как выяснилось, он скончался 28 января от острой кровопотери в результате полученного ранения в Херсонской области. Посмертно житель Новоаннинского района представлен к государственной награде.У Виталия остались отец, мама, две сестры и гражданская жена.