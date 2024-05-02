Спорт

Олег Кулешов уйдет с поста главного тренера «Динамо-Синары»

Спорт 02.05.2024 20:51
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02.05.2024 20:51


Главный тренер «Динамо — Синары» Олег Кулешов принял решение покинуть свой пост по окончании нынешнего сезона. Об этом он заявил в интервью  пресс-службе бело-голубых, где подвел итоги противостояния в четвертьфинале Суперлиги  с «Ростов-Доном»  и высказался о своем будущем и перспективах клуба, передает V102.RU .

В частности, 50-летний специалист подчеркнул, что его подопечные настроены завершить нынешний чемпионат на максимально высокой позиции, после чего пути главного тренера и коллектива разойдутся.
 
- Да, у нас есть определенная цель в плей-офф. Мы хотим сделать то, что в том сезоне не получилось. Проговариваем это с девчонками. Напоминаем им, что чемпионат еще не закончен и нельзя почивать на лаврах, надо дальше трудиться. В июне у команды запланирован отпуск, а в дальнейшем, что касается «Динамо» - это вопрос уже другого тренера. Ещё в декабре прошлого года я принял решение, что контракт продлевать не буду, сообщил об этом руководству, ну и, конечно, оговорили это с командой. Позади три года работы. Задачи, которые мы обсуждали с руководством, на мой взгляд, выполнены. И сегодня вопрос о том, что дальше. Планы, будущее. Все эти вопросы к руководству и к новому тренерскому штабу, — сделал важное заявление специалист.
 
Олег Кулешов признался, что его личное будущее еще не определено.
 
-  Планов конкретных пока нет. Потому, что сегодня все мои планы связаны с выступлением «Динамо-Синары». Задача простая, с точки зрения результата, сделать, то о чем мы с девчонками говорили. И ещё, постараться обойтись без травм, хорошо отдохнуть и в следующем сезоне показать себя ярче. А что касается моих личных планов, точно знаю, что это мой крайний сезон в «Динамо», а о будущем говорить преждевременно, — резюмировал наставник волгоградского клуба.
 
Напомним,  Олег Кулешов возглавил «Динамо-Синару» перед сезоном 21-22. В первый год под его руководством бело-голубые заняли седьмое место. На следующий сезон был достигнут лучший результат в Суперлиге за долгое время — шестая итоговая позиция.  В нынешнем розыгрыше волгоградский коллектив 6 мая домашним матчем с тольяттинской «Ладой» откроет серию за 5-8 места. В Кубке России, который завершился месяц назад в Ростове-на-Дону, динамовки показали отличный результат и стали бронзовыми призерами турнира, в игре за третье место сумев одолеть как раз своего ближайшего соперника — «Ладу».

Фото ГК «Динамо-Синара» VK.com

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