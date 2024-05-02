Ветеран СВО передал зажженную от Вечного огня в Волгограде лампаду в город Ирбит

В Волгограде представителям уральской делегации вручили лампаду, зажженную от Вечного огня в Зале Воинской Славы на Мамаевом кургане, передает V102.RU.

Как сообщили в городской думе, частица пламени Победы отправится в город Ирбит, где открывается мемориал, посвященный боевым и трудовым подвигам местных жителей в годы Великой Отечественной войны. Вечный огонь на мемориале будет зажжен от лампады, доставленной из города-героя Волгограда.

Право передать гостям лампаду с частицей Вечного огня выпало депутату гордумы Волгограда, руководителю регионального отделения Ассоциации ветеранов СВО Игорю Воробьеву. Город Ирбит, расположенный в Свердловской области, в Волгограде представлял его глава Николай Юдин.

По его словам, население Ирбита составляет всего 37 тысяч человек. Во время Великой Отечественной войны именно сюда эвакуировали несколько производств и предприятий.

– Здесь, в тылу, также работали на Победу, как и те, кто сражался на передовой. Я уверен, что и сегодня, благодаря общему единению, мы достигнем победы в специальной военной операции, - сказал Юдин.

Фото: Волгоградской городской думы