Общество

Ветеран СВО передал зажженную от Вечного огня в Волгограде лампаду в город Ирбит

Общество 02.05.2024 21:40
0
02.05.2024 21:40


В Волгограде представителям уральской делегации вручили лампаду, зажженную от Вечного огня в Зале Воинской Славы на Мамаевом кургане, передает V102.RU.

Как сообщили в городской думе, частица пламени Победы отправится в город Ирбит, где открывается мемориал, посвященный боевым и трудовым подвигам местных жителей в годы Великой Отечественной войны. Вечный огонь на мемориале будет зажжен от лампады, доставленной из города-героя Волгограда.

Право передать гостям лампаду с частицей Вечного огня выпало депутату гордумы Волгограда, руководителю регионального отделения Ассоциации ветеранов СВО Игорю Воробьеву. Город Ирбит, расположенный в Свердловской области, в Волгограде представлял его глава Николай Юдин. 

По его словам, население Ирбита составляет всего 37 тысяч человек. Во время Великой Отечественной войны именно сюда эвакуировали несколько производств и предприятий.

– Здесь, в тылу, также работали на Победу, как и те, кто сражался на передовой. Я уверен, что и сегодня, благодаря общему единению, мы достигнем победы в специальной военной операции, - сказал Юдин.

Фото: Волгоградской городской думы

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
02.05.2024 20:49
Общество 02.05.2024 20:49
Комментарии

0
Далее
Общество
02.05.2024 19:48
Общество 02.05.2024 19:48
Комментарии

0
Далее
Общество
02.05.2024 18:57
Общество 02.05.2024 18:57
Комментарии

0
Далее
Общество
02.05.2024 18:45
Общество 02.05.2024 18:45
Комментарии

0
Далее
Общество
02.05.2024 17:25
Общество 02.05.2024 17:25
Комментарии

0
Далее
Общество
02.05.2024 16:29
Общество 02.05.2024 16:29
Комментарии

0
Далее
Общество
02.05.2024 15:40 Реклама
Общество 02.05.2024 15:40 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
02.05.2024 13:40
Общество 02.05.2024 13:40
Комментарии

0
Далее
Общество
02.05.2024 13:30
Общество 02.05.2024 13:30
Комментарии

0
Далее
Общество
02.05.2024 13:01
Общество 02.05.2024 13:01
Комментарии 0

0
Далее
Общество
02.05.2024 12:51
Общество 02.05.2024 12:51
Комментарии

0
Далее
Общество
02.05.2024 12:35
Общество 02.05.2024 12:35
Комментарии

0
Далее
Общество
02.05.2024 12:17
Общество 02.05.2024 12:17
Комментарии

0
Далее
Общество
02.05.2024 10:46 Реклама
Общество 02.05.2024 10:46 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
02.05.2024 10:17
Общество 02.05.2024 10:17
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:40
Ветеран СВО передал зажженную от Вечного огня в Волгограде лампаду в город ИрбитСмотреть фотографии
21:21
Новостройки в Волгоградской области рекордно подорожали за годСмотреть фотографии
20:58
Полиция сообщила об одном погибшем в жутком ДТП на Третьей продольнойСмотреть фотографии
20:51
Олег Кулешов уйдет с поста главного тренера «Динамо-Синары»Смотреть фотографии
20:49
В Волгограде пройдет фотовыставка, посвященная судьбам детей СталинградаСмотреть фотографии
20:24
Пассажирская «Газель» перевернулась в Волгограде в жестком ДТП с «десяткой»Смотреть фотографииCмотреть видео
19:57
Стало известно, кто был приглашен на концерт Александры Пахмутовой в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:48
Путин наградил Артема Донскова, спасавшего людей во время теракте в «Крокусе»Смотреть фотографии
18:57
Чиновники в Волгоградской области покупают автобус для похоронСмотреть фотографии
18:45
Пахмутова во время закрытого банкета подняла тост за процветающий ВолгоградСмотреть фотографии
17:25
Одна удочка на рыбака: в Волгоградской области вступил в силу запрет на рыбалкуСмотреть фотографии
17:23
Банк Уралсиб отменил комиссию за обслуживание цифровых карт «Прибыль»Смотреть фотографии
17:16
Волгоградский таксист с рожденными во Франции пятью детьми оказался мошенникомСмотреть фотографии
16:35
На ерике Дудак под Волгоградом рыбака насмерть поразило токомСмотреть фотографии
16:29
Александра Пахмутова на прощание пообещала волгоградцам еще что-нибудь придуматьСмотреть фотографииCмотреть видео
16:09
Распустила косы и уже не рыдает: в Волгограде 24-летней детоубийце Аккубековой продлили арестСмотреть фотографии
15:40
ЕвроХим-ВолгаКалий открыл магазин в новом микрорайоне «Дубовая роща»Смотреть фотографии
15:39
«Пролежал несколько часов»: автокран упал на ремонтируемом мосту в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:43
Банк России выпустил новую серию 10-рублевых монетСмотреть фотографии
14:32
Убийцам IT-специалиста в Волгограде дали на троих 39,5 лет колонииСмотреть фотографииCмотреть видео
13:40
В Волгоградской области налепили тонну подозрительных котлет и тефтелейСмотреть фотографии
13:30
График планового отключения горячей воды в мае опубликовали в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:01
На СВО погиб житель Камышина Александр РодионовСмотреть фотографии
12:51
На Спартановке заменили 48-метровый отрезок старого трубопроводаСмотреть фотографии
12:35
«Дети затерли до дыр»: на благоустроенной за миллионы улице Елецкой облысел новый газонСмотреть фотографии
12:17
Волгоградцам объяснили причину появления апрельских счетов за отоплениеСмотреть фотографии
11:46
Расчленитель Масленников и каннибал Малышев встретились на СВОСмотреть фотографии
11:07
Бастрыкина возмутил погром на могилах участников СВО в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:46
В «Царицынской опере» состоялась премьера новаторских «НЕмаленьких трагедий»Смотреть фотографии
10:22
Под Волгоградом грузовая «ГАЗель» насмерть сбила пешехода и перевернуласьСмотреть фотографииCмотреть видео
 