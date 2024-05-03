В Волгограде коммунальщики устраняют прорыв на ул. Козловской





3 мая в Ворошиловском районе Волгограда специалисты «Концессии водоснабжения» приступили к восстановлению сетей водоснабжения на ул. Козловской. На место оперативно прибыла аварийная бригада.

- К работе привлечена специализированная техника, в том числе современные машины, оснащенные всем необходимым для производства ремонтных работ, — уточнили ИА «Высота 102» в ресурсоснабжающей организации.

Отметим, по информации коммунальщиков, восстановление трубопровода производится без приостановки водоснабжения потребителей. Ремонт должен завершиться в течение нескольких часов.

Фото из архива ИА «Высота 102»