Общество

В Волгограде коммунальщики устраняют прорыв на ул. Козловской

Общество 03.05.2024 09:01
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03.05.2024 09:01


3 мая в Ворошиловском районе Волгограда специалисты «Концессии водоснабжения» приступили к восстановлению сетей водоснабжения на ул. Козловской. На место оперативно прибыла аварийная бригада.

- К работе привлечена специализированная техника, в том числе современные машины, оснащенные всем необходимым для производства ремонтных работ, — уточнили ИА «Высота 102» в ресурсоснабжающей организации.

Отметим, по информации коммунальщиков, восстановление трубопровода производится без приостановки водоснабжения потребителей. Ремонт должен завершиться в течение нескольких часов.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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