



Дачники СНТ «Металлург» в Краснооктябрьском районе Волгограда сняли на видео растущие горы мусора. По словам волгоградцев, завалы год за годом съедают новые метры прилегающей к садовому товариществу территории. В последнее время, уточняют садоводы, ситуация ухудшилась в связи с банкротством СНТ.





Как рассказали корреспонденту информагентства дачники, несмотря на многочисленные обращения, никаких мер по вывозу отходов не предпринимается. За уборку мусора не берутся ни старые руководители СНТ, ни конкурсный управляющий. Контроль над территорией, иронизируют жители Волгограда, уже установили крысы.

– Нет, это не свалка, это так называемая «мусорка» на дачном массиве в черте Краснооктябрьского района нашего с вами города, - поясняют с иронией о наболевшей проблеме дачники. - Проезжая утром мимо, вам не перебежит дорогу чёрная кошка. Но ее обязательно перебежит огромная крыса размером с кошку. На звук шороха пакета сбегаются десятки грызунов, готовых в любое время дня и ночи подкрепиться отходами. Не гнушаются уже отъевшиеся хвостатые наведываться и в гости на территории дач, ожидая там найти дополнительную порцию к ужину.

Волгоградцы уточняют, что свалка начала разрастаться еще 2020 году, когда появились проблемы с финансированием организации, которая управляла садовым товариществом. Особенно обострилась проблема в конце 2023 года – с приходом конкурсного управляющего. Никакие жалобы, в том числе в администрацию Краснооктябрьского района, результатов не принесли.

- Правление никаких мер по очистке не предпринимает, зато счета нам выставляют за вывоз внушительных размеров, - жалуется жительница СНТ Вера. - Все организации «футболят» нас друг к другу. Никто ни за что отвечать не хочет.

Конкурсный руководитель СНТ «Металлург» Борис Бершадский, в свою очередь, утверждает, что захламленная территория, прилегающая к дачным участкам, не принадлежит садовому товариществу. Но даже несмотря на это, настаивает он, периодически площадка всё же очищается.

- В начале февраля убирали мусор здесь на протяжении нескольких дней, как говорится, "под метелочку", и фото подтверждающие сделали. Всё, что там сейчас лежит, навезли со стороны неизвестные за 1,5 месяца при попустительстве прокуратуры, - говорит Борис Бершадский. - Везут со всего Волгограда и Городища грузовиками. Земля на этом месте муниципальная, за границами СНТ, реакции прокуратуры на незаконных перевозчиков мусора нет, никаких рейдов по их пресечению правоохранительные органы не предпринимают. Мы на их задержание прав не имеем, территория не наша, вглубь на территорию СНТ мусоровозы-самозванцы практически не суются, валят с краю Третьей продольной и сразу уезжают.

В администрации Волгограда, куда ИА «Высота 102» обратилось за комментарием, предпочли не отвечать на вопрос, кто отвечает за данную территорию – муниципалитет или СНТ. Чиновники сообщили лишь о том, что не видели жалоб волгоградцев на горы мусора.

- По информации администрации Краснооктябрьского района, обращения по факту несанкционированного складирования отходов на территории, прилегающей к СНТ «Металлург», от жителей или органов управления СНТ не поступали, - пояснили в мэрии. - После поступления соответствующего заявления районная администрация проведет обследование указанной территории. При выявлении факта несанкционированного складирования отходов на территории, обслуживаемой муниципалитетом, будут прорабатываться решения по ликвидации стихийной свалки.

Видео: читатели V102.RU; Фото: Борис Бершадский