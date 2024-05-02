Стало известно, кто был приглашен на концерт Александры Пахмутовой в Волгограде





В Волгограде 1 мая некоторые СМИ и авторы телеграм-каналов, очевидно мечтавшие побывать на концерте Александры Пахмутовой, но не получившие на него приглашение, разразились серией публикацией о том, что мероприятие в ЦКЗ имели честь посетить лишь «избранные» волгоградцы. Называя этих вымышленных людей VIP-персонами, журналисты за правду выдали информацию о том, что зрительный зал был забит чиновниками и депутатами. На деле, сообщает ИА «Высота 102», все обстояло несколько иначе (если не сказать, что ровно наоборот).

О том, кто смог посетить единственный концерт Александры Николаевны в Волгограде, рассказал подписчикам в Telegram заслуженный журналист Ефим Шустерман.

– Начитался – и стало обидно за Александру Пахмутову, на концерт которой, как сообщают авторы некоторых ТГ-каналов и сетевых изданий, попали только чиновники, депутаты и прочий, чуть ли не приблатненный (то есть попавший по блату) народ. Простите великодушно информаторов этих, уважаемая Александра Николаевна, ибо не ведают, что творят в своем восприятии этого, говоря казенным языком, мероприятия. Я там был и, как на духу, свидетельствую: да, отдельные чиновники присутствовали, да, было в зале с десяток областных и городских депутатов и даже губернатор был и даже чуть-чуть подпевал. Но были и почетные граждане области и города, ветераны разного уровня, представители учреждений культуры, учебных заведений, предприятий промышленных и аграрных, научные работники, педагоги и очень много молодых людей, – опроверг домыслы Ефим Шустерман.

Единственное, о чем не сказал Ефим Шустерман (вероятно, потому что и не знает об этом) – это о том, что среди приглашенных гостей были члены семей участников специальной военной операции, погибших при исполнении воинского долга. Пригласительные жены и дети героев получили задолго до мероприятия, а распределяли их Минкультуры РФ и Культурный фонд Александры Пахмутовой через общественные организации. Что касается чиновников и депутатов, то таковых в зрительном зале ЦКЗ вечером 1 мая можно было пересчитать по пальцам: глава Волгограда Владимир Марченко, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, замгубернатора Зина Мержоева. Из депутатов: спекеры обл- и гордумы Александр Блошкин и Владлен Колесников, первый зам Блошкина Сергей Булгаков.

Вечером 2 мая волгоградцы проводили Александру Пахмутову домой. Обращаясь к провожавшим ее горожанам, композитор обещала «придумать еще что-нибудь».

– Так что успокойтесь, пожалуйста, коллеги, обязательно выпадет и вам удивительная возможность напрямую послушать песни великого композитора в ее авторском исполнении. Ах, да, чуть не забыл: вы вчера телеканал «Культура» с трансляцией этого самого концерта смотрели? Если нет – заходите, смотрите, наслаждайтесь и убеждайтесь: еще не вечер – и я прав! – заключает в своем телеграм-канале Ефим Шустерман.

Напомним, что Александра Пахмутова прогулялась в Волгограде по скверу, разбитому в Волгограде в ее честь, а сегодня перед отъездом из Волгограда посетила собор Александра Невского. В ходе праздничного банкета накануне вечером легендарная композитор пожелала городу и его жителям процветания, отметив, как сильно изменился Волгоград в лучшую сторону.