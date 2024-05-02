Пахмутова во время закрытого банкета подняла тост за процветающий Волгоград





Александра Пахмутова подняла тост за процветающий Волгоград на закрытом банкете, который состоялся 1 мая вечером в ресторане Moliere. Видеокадры, сделанные в заведении, сегодня появились в Сети.

Напомним, что уроженка Сталинграда, легендарный композитор, а теперь еще и Почетный гражданин Волгоградской области, накануне дала концерт в ЦКЗ, в котором приняли участие звезды отечественных оперы и эстрады. После торжественного мероприятия Александра Николаевна была приглашена на торжественный ужин, который прошел в одном из заведений Волгограда. Во время банкета Александра Николаевна тепло отозвалась о родном городе и отметила его перемены.

– Я хотела бы, чтобы вы выпили за прекрасный город. Чтобы он был таким же красивым, как сейчас. Сейчас очень красивый город, – сказала Александра Пахмутов, вспомнив как ей, маленькой девочке, приходилось покидать родной Сталинград в период Великой Отечественной войны.

Судя по кадрам, опубликованным телеграм-каналами, ужин 1 мая прошел в ресторане, несмотря на большое количество приглашенных гостей, в теплой обстановке. В заключение гости, окружив Александру Пахмутову, исполнили знаменитую песню «Надежда», написанную супругом Александры Николаевны Николаем Добронравовым на ее музыку.

Видео, фото: Светские крошки LIVE / t.me