Чиновники в Волгоградской области покупают автобус для похорон

Путин наградил Артема Донскова, спасавшего людей во время теракте в «Крокусе»02.05.2024 19:48
Пахмутова во время закрытого банкета подняла тост за процветающий Волгоград02.05.2024 18:45
Одна удочка на рыбака: в Волгоградской области вступил в силу запрет на рыбалку02.05.2024 17:25
Александра Пахмутова на прощание пообещала волгоградцам еще что-нибудь придумать02.05.2024 16:29
ЕвроХим-ВолгаКалий открыл магазин в новом микрорайоне «Дубовая роща»02.05.2024 15:40 Реклама
В Волгоградской области налепили тонну подозрительных котлет и тефтелей02.05.2024 13:40
Эксперты Россельхознадзора заинтересовались особенностями производственного процесса на площадке индивидуального предпринимателя, в результате чего на свет появилось больше тонны подозрительных полуфабрикатов. Как сообщили в межрегиональном управлении ведомства, волгоградский предприниматель М.Ю.Нифонтова произвела...