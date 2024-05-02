Экономика

Новостройки в Волгоградской области рекордно подорожали за год

Экономика 02.05.2024 21:21
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02.05.2024 21:21


Волгоградская область среди регионов ЮФО  оказалась «чемпионкой» по росту цен на первичное и вторичное жилье. В частности, в регионе в первом квартале 2024 года цены на новостройки взлетели на 23,8% по сравнению с началом 2023 года. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Росстата, это самое серьезное подорожание на первичном рынке жилья среди регионов ЮФО. Так, вторую строчку по росту цен на новостройки после Волгоградской области занимает Крым с показателем 121,5%.
Вторичное жилье в Волгоградской области также подорожало по сравнению с первым кварталом 2023 года, но не такими темпами, как первичное – рост за год составил 111,9%. Больше только в Ростовской области – 114,3%. В Крыму, например, цены на вторичное жилье выросли меньше, чем на 2%. А в некоторых регионах, таких, как Краснодарский край, оно даже подешевело на несколько десятых процента.

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