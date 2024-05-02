Общество

Путин наградил Артема Донскова, спасавшего людей во время теракте в «Крокусе»

Общество 02.05.2024 19:48
0
02.05.2024 19:48


Президент России подписал указ о награждении государственной медалью «За спасение погибавших» 14-летнего Артема Донскова из Волгограда, который самоотверженно спас посетителей концертного зала «Крокус» при теракте 22 марта. Как сообщает V102.RU со ссылкой на указ главы государства, вместе с Артемом наград удостоены и двое его товарищей – Ислам Халилов и студент Никита Иванов. 

Напомним, что Артем Донсков 22 марта вышел на смену в концертном зале. Когда в здание ворвались террористы, он не растерялся и вместе с Исламом и Никитой организовал эвакуацию испуганных людей. 

Отмеченному Владимиром Путиным подростку исполнилось 14 лет в декабре 2023 года. Семья Артема переехала из Волгограда в Московскую область совсем недавно – сейчас парень учится в школе № 19 города Красногорска.

Как уточняется в документе, молодые люди удостоены награды за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях. 

Напомним, число погибших в результате теракта составило 144 человека и 551 пострадали. Нападение произошло вечером пятницы 22 марта. Террористы расстреливали из автоматического оружия безоружных людей, включая женщин и детей, а также поджигали кресла в зале. В здании начался масштабный пожар.  

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
02.05.2024 18:57
Общество 02.05.2024 18:57
Комментарии

0
Далее
Общество
02.05.2024 18:45
Общество 02.05.2024 18:45
Комментарии

0
Далее
Общество
02.05.2024 17:25
Общество 02.05.2024 17:25
Комментарии

0
Далее
Общество
02.05.2024 16:29
Общество 02.05.2024 16:29
Комментарии

0
Далее
Общество
02.05.2024 15:40 Реклама
Общество 02.05.2024 15:40 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
02.05.2024 13:40
Общество 02.05.2024 13:40
Комментарии

0
Далее
Общество
02.05.2024 13:30
Общество 02.05.2024 13:30
Комментарии

0
Далее
Общество
02.05.2024 13:01
Общество 02.05.2024 13:01
Комментарии 0

0
Далее
Общество
02.05.2024 12:51
Общество 02.05.2024 12:51
Комментарии

0
Далее
Общество
02.05.2024 12:35
Общество 02.05.2024 12:35
Комментарии

0
Далее
Общество
02.05.2024 12:17
Общество 02.05.2024 12:17
Комментарии

0
Далее
Общество
02.05.2024 10:46 Реклама
Общество 02.05.2024 10:46 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
02.05.2024 10:17
Общество 02.05.2024 10:17
Комментарии

0
Далее
Общество
02.05.2024 09:54
Общество 02.05.2024 09:54
Комментарии

0
Далее
Общество
02.05.2024 09:47
Общество 02.05.2024 09:47
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:57
Стало известно, кто был приглашен на концерт Александры Пахмутовой в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:48
Путин наградил Артема Донскова, спасавшего людей во время теракте в «Крокусе»Смотреть фотографии
18:57
Чиновники в Волгоградской области покупают автобус для похоронСмотреть фотографии
18:45
Пахмутова во время закрытого банкета подняла тост за процветающий ВолгоградСмотреть фотографии
17:25
Одна удочка на рыбака: в Волгоградской области вступил в силу запрет на рыбалкуСмотреть фотографии
17:23
Банк Уралсиб отменил комиссию за обслуживание цифровых карт «Прибыль»Смотреть фотографии
17:16
Волгоградский таксист с рожденными во Франции пятью детьми оказался мошенникомСмотреть фотографии
16:35
На ерике Дудак под Волгоградом рыбака насмерть поразило токомСмотреть фотографии
16:29
Александра Пахмутова на прощание пообещала волгоградцам еще что-нибудь придуматьСмотреть фотографииCмотреть видео
16:09
Распустила косы и уже не рыдает: в Волгограде 24-летней детоубийце Аккубековой продлили арестСмотреть фотографии
15:40
ЕвроХим-ВолгаКалий открыл магазин в новом микрорайоне «Дубовая роща»Смотреть фотографии
15:39
«Пролежал несколько часов»: автокран упал на ремонтируемом мосту в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:43
Банк России выпустил новую серию 10-рублевых монетСмотреть фотографии
14:32
Убийцам IT-специалиста в Волгограде дали на троих 39,5 лет колонииСмотреть фотографииCмотреть видео
13:40
В Волгоградской области налепили тонну подозрительных котлет и тефтелейСмотреть фотографии
13:30
График планового отключения горячей воды в мае опубликовали в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:01
На СВО погиб житель Камышина Александр РодионовСмотреть фотографии
12:51
На Спартановке заменили 48-метровый отрезок старого трубопроводаСмотреть фотографии
12:35
«Дети затерли до дыр»: на благоустроенной за миллионы улице Елецкой облысел новый газонСмотреть фотографии
12:17
Волгоградцам объяснили причину появления апрельских счетов за отоплениеСмотреть фотографии
11:46
Расчленитель Масленников и каннибал Малышев встретились на СВОСмотреть фотографии
11:07
Бастрыкина возмутил погром на могилах участников СВО в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:46
В «Царицынской опере» состоялась премьера новаторских «НЕмаленьких трагедий»Смотреть фотографии
10:22
Под Волгоградом грузовая «ГАЗель» насмерть сбила пешехода и перевернуласьСмотреть фотографииCмотреть видео
10:17
На севере Волгоградской области раньше срока распустились лазоревые цветкиСмотреть фотографии
09:54
Платные автобусы до кладбищ пустят в Волгограде на ПасхуСмотреть фотографии
09:47
Волгоградский 400-летний дуб-гигант претендует на звание главного дерева РоссииСмотреть фотографии
09:32
Центр Волгограда перекрыли перед первой репетицией парадаСмотреть фотографии
08:28
«Пройти хотя бы по краешку легендарной судьбы»: волгоградка написала стихи для новой песни ПахмутовойСмотреть фотографии
08:15
Поезд Новокузнецк-Кисловодск прибудет в Волгоград с задержкой из-за ДТПСмотреть фотографии
 