



Президент России подписал указ о награждении государственной медалью «За спасение погибавших» 14-летнего Артема Донскова из Волгограда, который самоотверженно спас посетителей концертного зала «Крокус» при теракте 22 марта. Как сообщает V102.RU со ссылкой на указ главы государства, вместе с Артемом наград удостоены и двое его товарищей – Ислам Халилов и студент Никита Иванов.

Напомним, что Артем Донсков 22 марта вышел на смену в концертном зале. Когда в здание ворвались террористы, он не растерялся и вместе с Исламом и Никитой организовал эвакуацию испуганных людей.

Отмеченному Владимиром Путиным подростку исполнилось 14 лет в декабре 2023 года. Семья Артема переехала из Волгограда в Московскую область совсем недавно – сейчас парень учится в школе № 19 города Красногорска.

Как уточняется в документе, молодые люди удостоены награды за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях.

Напомним, число погибших в результате теракта составило 144 человека и 551 пострадали. Нападение произошло вечером пятницы 22 марта. Террористы расстреливали из автоматического оружия безоружных людей, включая женщин и детей, а также поджигали кресла в зале. В здании начался масштабный пожар.