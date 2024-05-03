Камышин возглавил федеральный рейтинг городов по росту доходов населения

По сумме дохода на душу населения впереди областной центр с показателем 46,2 тысячи рублей по итогам 1 квартала 2024 года. В Волжском он чуть меньше – 45,2 тысячи. В Камышине на душу населения приходится 44,6 тысячи рублей.
Безусловным лидером по количеству денег на жителя стала Москва – 72,6 тысячи рублей. Отстающим назван Кызыл, где самый низкий показатель по доходам – 37,5 тысячи рублей.
Справка. При составлении рейтинга доходов эксперты учитывали зарплату наемных работников, доходы от предпринимательской и другой производственной деятельности, социальные выплаты – пенсии, пособия, стипендии, доходы от собственности, дивиденды, проценты по вкладам, доходы по ценным бумагам, другие инвестиционные доходы, а также прочие денежные поступления. Оценки денежных доходов получены с использованием математического моделирования. В основу были положены данные по потребительской активности населения, полученные с использованием социологических исследований, а также данные статистики.