Экономика

Камышин возглавил федеральный рейтинг городов по росту доходов населения

Экономика 03.05.2024 09:34
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03.05.2024 09:34


Камышин Волгоградской области стал лидером федерального рейтинга российских городов по росту душевых доходов населения. Такие данные представлены в исследовании Финансового университета при правительстве РФ о динамике доходов жителей, передает V102.RU. В частности, в первом квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в категории городов с численностью населения от 100 до 250 тысяч человек в Камышине рост доходов населения составил 38%. Это самый высокий показатель в данной категории, насчитывающей несколько десятков российских городов. Например, в Одинцово, который является аутсайдером группы, доходы населения не выросли ни на копейку.
Другие города Волгоградской области в своих категориях по данному показателю выглядят скромнее. Например, в Волгограде рост душевых доходов составил всего 13%, в Волжском – 20%.
По сумме дохода на душу населения впереди областной центр с показателем 46,2 тысячи рублей по итогам 1 квартала 2024 года. В Волжском он чуть меньше – 45,2 тысячи. В Камышине на душу населения приходится 44,6 тысячи рублей.
Безусловным лидером по количеству денег на жителя стала Москва – 72,6 тысячи рублей. Отстающим назван Кызыл, где самый низкий показатель по доходам – 37,5 тысячи рублей.
Справка. При составлении рейтинга доходов эксперты учитывали зарплату наемных работников, доходы от предпринимательской и другой производственной деятельности, социальные выплаты – пенсии, пособия, стипендии, доходы от собственности, дивиденды, проценты по вкладам, доходы по ценным бумагам, другие инвестиционные доходы, а также прочие денежные поступления. Оценки денежных доходов получены с использованием математического моделирования. В основу были положены данные по потребительской активности населения, полученные с использованием социологических исследований, а также данные статистики.

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