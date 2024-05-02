



В Волгограде 3 мая состоится открытие фотовыставки «Закалённые Сталинградом», приуроченной к 79-й годовщине Победы советского народа в войне с фашистскими захватчиками. Как сообщает V102.RU, жителям и гостям города-героя расскажут о непростых судьбах детей военного времени.

По словам одного из организаторов выставки Ярослава Князева, идея ее проведения возникла после судебного процесса о геноциде нацистами и их пособниками советского народа в Сталинградской области, который в августе прошлого года состоялся в Волгограде.

– Выставка стала логичным продолжением ставшего важным мировым событием судебного процесса, – говорит Князев. – Мы много говорим о наших героях – участниках Великой Отечественной войны, но, к сожалению, очень мало о детях, которые пережили войну. Нам есть о чем рассказать и что показать. Столкнувшись в раннем возрасте с ужасами войны, именно дети Сталинграда восстановливали наш родной город.

Организатор выставки отмечает, что фотографии призваны подчеркнуть стойкость людей, переживших страшную Сталинградскую битву и все последующие годы трудившихся на благо нашего региона.

В проекте участвовали почетные жители и ветераны из Палласовского, Ольховского, Фроловского, Михайловского, Кумылженского и многих других районов региона.