Особенно напуганы предстоящими заморозками дачники, некоторые из которых уже высадили рассаду в открытый грунт. Сейчас единственное спасение для будущего урожая – спрятать ростки под пленкой. Время еще есть.
Особенно напуганы предстоящими заморозками дачники, некоторые из которых уже высадили рассаду в открытый грунт. Сейчас единственное спасение для будущего урожая – спрятать ростки под пленкой. Время еще есть.
В Волгограде коммунальщики устраняют прорыв на ул. Козловской03.05.2024 09:01
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Ветеран СВО передал зажженную от Вечного огня в Волгограде лампаду в город Ирбит02.05.2024 21:40
В Волгограде пройдет фотовыставка, посвященная судьбам детей Сталинграда02.05.2024 20:49
Путин наградил Артема Донскова, спасавшего людей во время теракте в «Крокусе»02.05.2024 19:48
Чиновники в Волгоградской области покупают автобус для похорон02.05.2024 18:57
Пахмутова во время закрытого банкета подняла тост за процветающий Волгоград02.05.2024 18:45
Одна удочка на рыбака: в Волгоградской области вступил в силу запрет на рыбалку02.05.2024 17:25
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ЕвроХим-ВолгаКалий открыл магазин в новом микрорайоне «Дубовая роща»02.05.2024 15:40 Реклама
В Волгоградской области налепили тонну подозрительных котлет и тефтелей02.05.2024 13:40
Эксперты Россельхознадзора заинтересовались особенностями производственного процесса на площадке индивидуального предпринимателя, в результате чего на свет появилось больше тонны подозрительных полуфабрикатов. Как сообщили в межрегиональном управлении ведомства, волгоградский предприниматель М.Ю.Нифонтова произвела...