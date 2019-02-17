Аналитика

Предвестники весны: «убитые» дороги Волгограда напомнили о себе

Аналитика 17.02.2019 16:59
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17.02.2019 16:59


«Карту убитых дорог» составили в Волгограде общественники при помощи жителей города-героя, сообщает ИА «Высота 102». Ямы появляются каждую весну, причем даже там, где дороги ремонтировались недавно. В городе уже стартовал ямочный ремонт, а с наступлением благоприятных температур в областном центре дороги начнут ремонтировать как положено. О состоянии волгоградских дорог за 11 дней до наступления календарной весны - в спецрепортаже.


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