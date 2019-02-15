Сбербанк запускает чат-бот на основе искусственного интеллекта в системе Sberbank Markets





Сбербанк сообщает об интеграции и начале публичного тестирования чат-бота в интерфейсе онлайн-поддержки системы электронной торговли Sberbank Markets.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, на первой стадии интеграции основной задачей чат-бота станут консультации клиентов по часто задаваемым вопросам о работе в Sberbank Markets. В дальнейшем функции чат-бота будут расширены: он сможет уведомлять пользователей о ходе торгов и процессе расчетов, а также в перспективе позволит заключать сделки по разным классам активов с клиентами банка непосредственно в формате переговоров в чате.

Чат-бот функционирует на базе разработанной Сбербанком NLP-платформы (Natural Language Processing), которая умеет обрабатывать естественный язык и вести диалог с клиентом. К NLP-платформе подключен модуль чата в торговом терминале. Для работы с чат-ботом пользователю Sberbank Markets достаточно отправить вопрос в окне сообщений торгового терминала. При этом пользователю не нужно отдельно адаптировать команды для работы с чат-ботом: система интерпретирует фразу и предоставит оптимальный ответ, попросит уточнения или переведет на оператора, если вопрос не находится в базе знаний, которая постоянно обновляется.

Чат-бот Sberbank Markets разработан Сбербанком совместно с технологическим партнером ARQA Technologies, который обеспечил поддержку функциональности чат-бота на инфраструктурном и интерфейсном уровнях.

Андрей Шеметов, вице-президент Сбербанка, руководитель Департамента глобальных рынков: «Роботизация типовых процессов клиентской поддержкой является одним из главных трендов технологий обслуживания. Чат-боты позволяют нам автоматизировать многие процессы взаимодействия с клиентом, которые, в свою очередь, будут практически мгновенно получать ответы на наиболее распространенные вопросы и быстро решать основные задачи со службой поддержки Sberbank Markets. Такие решения уже давно и успешно используются в различных продуктах Сбербанка, в системе Sberbank Markets будет представлено новое поколение наших чат-ботов, созданное нами совместно с компанией ARQA Technologies с учетом накопленного нами опыта цифрового обслуживания».

Владимир Курляндчик, директор по развитию ARQA Technologies: «Благодаря постоянному и эффективному взаимодействию с командой Сбербанка наша компания успешно поддерживает развитие и применение инновационного функционала в программных продуктах ARQA Technologies, использующихся в проекте Sberbank Markets. Так, работа над внедрением функционала чат-бота в Sberbank Markets потребовала доработки ряда компонентов программного обеспечения "Система FX Dealing", с помощью которых реализован торговый терминал системы Sberbank Markets. Мы рады, что совместная работа наших организаций позволяет своевременно предоставлять клиентам банка современный функционал для работы на валютном рынке».





Справка. Sberbank Markets — специализированная торговая система онлайн-доступа к инструментам валютного и денежного рынка, разработанная для корпоративных и институциональных клиентов Сбербанка. Позволяет в реальном времени совершать конверсионные операции с расчетами на сегодня (TOD), завтра (TOM) и послезавтра (SP) более чем по 30 валютным парам, заключать сделки с валютными форвардами и свопами, согласовывать условия размещения денежных средств. Система предоставляет широкие возможности по централизации операций холдингов, поддерживает групповые и лимитные заявки, графики цен, новостные ленты и позволяет настраивать онлайн-оповещения о сделках, рыночном курсе и других событиях. Системой пользуется уже свыше 2000 корпоративных и институциональных клиентов.





Система FX Dealing — программное решение от ARQA Technologies для организации доступа клиентов банка или брокера к инструментам валютного рынка. Особенностью системы является ее модульность, что позволяет использовать различный функционал в зависимости от задач конкретного проекта (современный торговый терминал для конечных клиентов, котирование синтетических валютных пар, агрегация и интернализация ликвидности, применение индивидуального спреда для различных инструментов и клиентских групп и т. д.).



