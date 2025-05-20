Сухогруз получил повреждения и сел на мель в Волгоградской области

На Волге в районе поселка Горный Балыклей в Волгоградской области сел на мель и получил повреждения сухогруз. В обстоятельствах происшествия разбираются следователи, сообщили V102.RU сегодня, 20 мая, в Волгоградском следственном отделе на транспорте Западного МСУ на транспорте СК России.

- Сухогруз сел на мель, в результате чего произошло поступление воды в отсек судна. Разлива нефтепродуктов и пострадавших нет, судно получило повреждение носовой части. Сумма причиненного ущерба устанавливается, - сообщили в ведомстве.

Происшествие случилось еще вечером 18 мая. Следователи выехали на место ЧП, все осмотрели и зафиксировали. Назначен комплекс мероприятий по установлению причин случившегося.

Фото: Западного МСУ на транспорте СК России