В Волгограде врач спустила 7 миллионов на «бирже» с Кипра





В Волгограде 59-летняя врач из Красноармейского района стала очередной жертвой мошенников. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, в течение нескольких месяцев волгоградка надеялась приумножить состояние, играя на «бирже».

В полиции женщина пояснила, что согласилась на предложение незнакомца, который связался с ней по телефону. За два месяца потерпевшая перевела на неизвестные счета около 7 миллионов рублей, а когда попыталась вывести деньги, ее попытки не увенчались успехом. Известно, что звонившие врачу мошенники сообщили ей, будто представляют биржу на Кипре.

- Прежде чем переводить деньги, убедитесь, что у компании есть лицензия Центробанка на ведение брокерской деятельности. Внимательно изучите на сайте Банка России список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, - предупреждают волгоградцев сотрудники полиции.