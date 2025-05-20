Нашлись и время, и деньги: прокуратура помогла вернуть коммунальные блага в Михайловскую школу-интернат





В Михайловке Волгоградской области после публикации ИА «Высота 102» и внимания прокуратуры удалось наладить штатную работу школы-интерната для слабовидящих детей. Как ранее сообщала редакция, в учреждении ещё в начале 2025 года вышла из строя канализация, из-за чего и мальчики, и девочки оказались вынуждены часами ожидать очереди, чтобы помыться и использовали единственный туалет. Кроме того, весной из-за долгов встала работа и местная прачечная.

Тревогу забили родители. По их информации, заложниками сложившейся ситуации стали порядка 150 несовершеннолетних. Сложнее всего пришлось воспитанникам из отдалённых населённых пунктов, которых родители не могли часто забирать домой, а также младшеклассникам, многие из которых практически полностью не видят и не могут самостоятельно постирать свои вещи в необорудованном для этого помещении.

Несмотря на патовый характер происходящего, директор школы-интерната постоянно откладывала ремонт. В комментарии журналистам руководство учреждения пообещало произвести ремонт лишь во время летних каникул. Однако, как оказалось, процедуру всё же можно было ускорить.

- В рамках надзорного сопровождения органов прокуратуры области комитетом образования и науки Волгоградской области в апреле 2025 года выделены дополнительные денежные средства ГКОУ «Михайловская школа-интернат» для проведения ремонта участка канализационной системы, расположенного под зданием учреждения. 21 апреля 2025 года между ГКОУ «Михайловская школа-интернат» и ООО «Жилищное хозяйство» заключен договор на выполнение работ по ремонту системы водоотведения, 6 мая 2025 работы выполнены, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

По информации надзорного ведомства, на сегодняшний день все санузлы и душевые в школе-интернате работают в штатном режиме.

Удалось прокуратуре и сподвигнуть учреждение к решению проблемы с обесточенной прачечной. Как выяснилось, она не работала из-за долгов.

– 11 марта 2025 года ПАО «Волгоградэнергосбыт» в связи с неоплатой прогнозируемого потребления за февраль 2025 введено ограничение режима потребления электроэнергии в здании гаража ГКОУ «Михайловская школа-интернат», который находится на одной линии электропередачи с прачечной. Оплата не произведена своевременно в связи с блокировкой лицевого счета ГКОУ «Михайловская школа-интернат» по решению налогового органа. 11 апреля задолженность погашена, подача электроэнергии возобновлена. В настоящее время задолженность ГКОУ «Михайловская школа-интернат» по оплате коммунальных услуг отсутствует, обеспечение учреждения электроснабжением осуществляется в полном объеме, - подытожили в прокуратуре Волгоградской области.