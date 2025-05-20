В Волгограде полиция 20 мая объявила о розыске 42-летнего Дмитрия Пшеничкина, который пропал осенью прошлого года из городской больницы. Как сообщает V102.RU, 29 сентября Дмитрий Пшеничкин самовольно покинул лечебное учреждение в Кировском районе. До настоящего момента о его местоположении ничего не известно.
Приметы волгоградца:
- на вид 40-45 лет,
- рост 175 см.,
- худощавого телосложения,
- волосы тёмные,
- глаза карие.
Волгоградцы, владеющие информацией о месте нахождения Дмитрия Пшеничкина, могут обратиться в дежурную часть райотдела полиции по номерам: 8 (8442) 93 76 30; 8 (8442) 45 10 46 или же по номеру 02.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области