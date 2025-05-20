Общество

Дороги и тротуары в 4 районах Волгограда привели в порядок перед майскими

Общество 20.05.2025 11:15
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20.05.2025 11:15


Весна – самое горячее время для волгоградских дорожных служб. Ведь зима, как правило, накладывает тяжелый отпечаток на состояние дорог, и к летнему сезону они нуждаются в традиционном обновлении. А в этом году дорожный вопрос имел особое значение.

Волгоград, как и вся страна, отмечал важный юбилей – 80-летие со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Город-герой, кроме того, стал площадкой проведения форума «Великое наследие – общее будущее» с участием Президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко, а также многочисленных международных делегаций.

Как рассказали ИА «Высота 102» в МБУ «Северное», в введении которого находится дорожная сеть четырех районов – Центрального, Дзержинского, Краснооктябрьского и Тракторозаводского, еще в марте сотрудники приступили к очистке транспортных артерий Волгограда. Параллельно с уборкой дорожные бригады начали и другие виды работ. Так, на улице Рокоссовского около Мамаева кургана появился технический тротуар, а на улице Советская была капитально отремонтирована пешеходная дорожка.


В учреждении откликнулись и на жалобы жителей другой части Центрального района, которых не устраивало состояние тротуара под железнодорожным путепроводом на улице Хиросимы. Теперь здесь появилось ровное покрытие, которое уже положительно оценили волгоградцы.


Капитальному ремонту подверглись и Комсомольский путепровод, и такой же объект на площади Возрождения. На этих путепроводах был уложен новый асфальт на площади более 30 тысяч квадратных метров. Позаботились и о комфорте пассажиров. Так, на шоссе Авиаторов появились около двух десятков современных остановочных павильонов со специальным закаленным стеклом.


Всего за апрель-май сотрудники учреждения выполнили внушительный объем работ. В частности, ямочный ремонт был проведен на площади более 1000 квадратных метров, отремонтировано более 2500 квадратных метров тротуаров, устранены просадки на более чем 80 колодцах. На особенно аварийных опасных участках дорожники выполнили ремонт покрытия картами.

В МБУ «Северное» отметили, что, благодаря поддержке администрации Волгограда, вопросы содержания и ремонта уличной дорожной сети по-прежнему остаются одной из главных задач учреждения.

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