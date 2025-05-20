Общество

В Волгограде лесничество ликвидирует 33 свалки за 2,4 млн рублей

Общество 20.05.2025 21:14
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20.05.2025 21:14


В Волгограде муниципалитет вновь объявил о поиске подрядной организации для ликвидации мест несанкционированного скопления отходов. Как сообщает ИА «Высота 102», на этот раз работы охватят участки на территории Дзержинского и Тракторозаводского районов.

В Дзержинском районе будут очищены от мусора лесопосадки у сортировочного центра Wildberries в границах Дубовой Балки и шоссе Авиаторов. В Тракторозаводском районе генеральную уборку специалистам предстоит устроить на территории лесничества у ж/д станции «Вишнёвая».

Заказчиком работ выступает МУ «Горэколес». Зачистка территории будет произведена по предписаниям прокуратуры и облкомприроды. В общей сложности специалистам предстоит вывести с 33 свалок 1,2 тыс. кубометров отходов. На эти цели из бюджета выделено 2,4 млн рублей.

Отметим, итоги конкурсных процедур будут подведены 27 мая. Завершить уборку рабочим предстоит в течение всего одного месяца после подписания контракта.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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