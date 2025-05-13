Экономика

В России запускают проект по развитию медицинского туризма

Экономика 13.05.2025 11:53
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13.05.2025 11:53


Проект будет направлен на привлечение пациентов из стран СНГ и других дружественных государств для лечения в России. Его запуск анонсировал российский банк ВТБ.

Проект подразумевает организацию цикла медицинских услуг, обеспечивая полное сопровождение: от поиска врачей и клиник до решения вопросов трансфера и проживания. По оценке банка, потенциальная аудитория этого проекта составит не менее 1 млн человек ежегодно.

Первые клиники-партнеры – и частные сети, и государственные учреждения – подключатся к пилотному проекту уже в июне. Подать заявку на подбор медицинского учреждения в тестовом режиме можно будет через сайт проекта и официальный информационный сайт Russiamedtravel.ru, созданный при поддержке Минздрава России.

– Российские врачи давно признаны мировыми экспертами, и неудивительно, что число иностранцев, планирующих свое лечение у нас, растет. Медицинский туризм – важная отрасль экономики, и мы готовы ее активно поддержать. Уверен, что наш новый проект станет драйвером медицинского туризма в России, – заявил заместитель президента-председателя правления банка Георгий Горшков.

Ежегодно более 1 млн граждан СНГ получают медицинскую помощь в России. При этом, по оценкам аналитической компании IQVIA, строго медицинских туристов, которые приезжают в страну только для получения медицинских услуг, – порядка 130 тысяч человек, а средний чек (без учета трудовых мигрантов) составляет около $630.

– Мы провели количественные и качественные исследования в странах СНГ, которые показывают большой запрос на оперативную и качественную медицинскую помощь, при этом спрос у респондентов превышает возможности местной медицины по скорости или уровню услуг. При этом 90% респондентов в странах СНГ выразили доверие к российской медицине. Поэтому мы предлагаем гражданам из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Беларуси, Азербайджана и других государств полное сопровождение с момента размещения пациентом заявки до получения результата лечения, – сообщил генеральный директор ВТБ Медицина Сергей Нечаев.

Так, к 2030 году рынок медицинского туризма в России из стран СНГ при продвижении медицинских услуг может вырасти в 2 раза по числу пациентов и более чем в 3 раза в денежном выражении по ключевым направлениям, таким как нейрохирургия, офтальмология, хирургия, акушерство и гинекология, травматология и ортопедия, кардиология и сердечно-сосудистая хирургия.

Фото: из архива ИА «Высота 102»

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