Экономика

В Волгоградской области начали выдавать «семейную ипотеку» на вторичное жилье

Экономика 13.05.2025 17:14
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13.05.2025 17:14


С 1 апреля «семейную ипотеку» в России распространили на вторичное жилье. По данным администрации Волгоградской области, 456 семей в регионе уже получили льготные кредиты по новым условиям. Кому подходит программа, сколько она продлится и в каких городах действует – в материале ИА «Высота 102».

«Семейная ипотека» – 2025: что нового?

Изменения в программу «семейной ипотеки» поручил внести президент России Владимир Путин.

– Нужно разрешить семьям приобретать жильё по льготной ставке 6 процентов и на вторичном рынке. Но давайте договоримся так, что это будет вторичный рынок в тех населённых пунктах, где практически не строится новое жильё, – сказал глава государства на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей, которое прошло в декабре 2024 года. Выступление президента опубликовано на сайте Кремля.

Теперь возможность купить квартиру появилась у семей с детьми, которые живут в городах с низким уровнем нового строительства. Под этим подразумевается, что на начало 2025 года в таких населенных пунктах возводилось не более двух многоквартирных домов. Другие условия – те же, что и у «семейной ипотеки» на новостройки. Получить кредит на жилье на вторичном рынке могут семьи, подходящие под следующие критерии:

  • гражданин РФ, имеющий ребенка – гражданина РФ возрастом до 7 лет (не включительно) на дату заключения кредитного договора;
  • на иные категории заемщиков условия не распространяются.

Первоначальный взнос составляет не менее 20,1% от стоимости приобретаемого жилья. Его можно внести за счет собственных средств или материнского капитала. В рамках стандартной «семейной ипотеки» сумма зависит от места приобретаемого объекта. В Москве, Подмосковье, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области можно получить до 12 млн рублей. В других регионах, в том числе и в Волгоградской области, – 6 млн.

Если стоимость жилья выше, то сумму сверх лимита можно оформить по рыночной ставке или по условиям региональной ипотечной программы, если такая действует. По комбинированным кредитам тоже существуют ограничения. Для столичного региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области верхняя планка установлена на уровне 30 млн рублей, для остальных регионов – 15 млн.


Крупные банки сразу подключились к реализации госпрограммы. Так, один из ключевых игроков рынка, ВТБ, начал принимать заявки на покупку вторичного жилья по «семейной ипотеке» с 28 марта.

– По условиям программы, купить квартиру можно в доме возрастом не более 20 лет, который не признан аварийным. Воспользоваться льготами для покупки вторичного жилья разрешено только один раз, – прокомментировал управляющий ВТБ в Волгоградской области Владимир Русаев. 

Он также уточнил, что подать заявку на «семейную ипотеку» для покупки вторичного жилья можно в приложении, в контакт-центре, на сайте или в розничных отделениях ВТБ.

Льготы для волгоградских семей

По данным Дом.РФ, взять льготную ипотеку для покупки жилья на вторичном рынке могут жители 904 населенных пунктов России. В Волгоградской области таких городов 16 – Дубовка, Жирновск, Калач-на-Дону, Петров Вал, Котельниково, Котово, Ленинск, Николаевск, Палласовка, Новоаннинский, Камышин, Михайловка, Урюпинск, Фролово, Серафимович и Суровикино.

– Включение вторичного жилья в госпрограмму – значимая поддержка для семей в небольших городах с ограниченным предложением новостроек. Это особенно важно в условиях высоких рыночных ставок по ипотеке. Мы убеждены, что эта инициатива будет востребована у жителей региона, – отметил управляющий ВТБ в Волгоградской области Владимир Русаев. 

Основная программа продолжается

Срок действия программы для вторичного жилья ограничен – оформить такой кредит можно до 30 июня 2025 года. При этом основная программа льготной ипотеки для семей с детьми продолжит действовать вплоть до конца 2030 года. По данным комитета строительства Волгоградской области, жители региона активно в ней участвуют. В прошлом году «семейную ипотеку» в Волгоградской области оформили 4 тыс. семей, а с 2018 по 2024 годы в программе приняли участие более 12,7 тыс. семей, получив кредиты на 40,9 млрд руб. Всего за этот период в волгоградском регионе было выдано свыше 31,5 тыс. ипотечных займов на 86,8 млрд рублей.

По данным региональной администрации, на протяжении последних шести лет в Волгоградской области растут темпы нового строительства. В 2024 году было сдано 1 млн 36 тыс. кв. м жилья, что на 9% выше объемов 2023-го и на треть – плана Минстроя в 789 тыс. кв. м. За первые три месяца 2025 года в эксплуатацию введено более 385 тыс. кв. м жилья, что наполовину превышает данные за аналогичный период 2024 года. В стадии строительства – 228 многоквартирных домов общей площадью 1,18 млн кв. м. 


Больше всего жилья традиционно возводится в Волгограде – порядка 40% от общего объема, а наиболее активно растет ИЖС. За три месяца 2025 года в областном центре построены индивидуальные жилые дома общей площадью свыше 300 тыс. кв. метров – в два раза больше, чем в 2024 году. «Семейная ипотека», кстати, распространяется и на приобретение готового дома или строительство ИЖС, а условия по ней те же, что и у льготных кредитов на жилье в многоквартирных домах. Большим плюсом является расширение категорий заемщиков, а именно возможность приобрести частный дом, где есть двое детей, не достигших 18 лет на дату заключения кредитного договора. Чтобы получить займ на строительство своего дома, нужно подать заявку в банк, который работает с программой «семейная ипотека». 

Фото из архива V102.RU

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