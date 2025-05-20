Под Волгоградом похоронили погибшего на СВО 37-летнего морпеха

Жители Кумылженского района Волгоградской области простились с Петром Куспековым, погибшим на СВО. Печальную новость сообщил глава района Валерий Денисов, передает V102.RU.

Петру было 37 лет. Много лет назад его родители, два брата и две сестры переехали на постоянное место жительства в станицу Кумылженскую. В 2017 году молодой человек закончил Камышинское ПТУ, женился. А вот детьми обзавестись не успел.

В декабре 2024 года Петр подписал контракт с Минобороны. Служил в должности стрелка отделения морской пехоты. Погиб в ходе выполнения задач СВО. Похоронили воина 18 мая на гражданском кладбище станицы Кумылженская.

Фото Валерия Денисова t.me