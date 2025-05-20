20 мая Волгоград присоединился к всероссийской акции «Непокоренные». Как сообщает ИА «Высота 102», в рамках мероприятия волонтёры развернули на Мамаевом кургане самое большое в мире Знамя Победы.
Удерживали 65-метровую копию легендарного стяга, водружённого над Рейхстагом, несколько сотен жителей и гостей города-героя. Вес полотна составил порядка 370 килограмм.
Отметим, акция «Непокоренные» приурочена к 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. С 9 по 26 мая организаторы рассчитывают провести знамя по 14 городам-героям России и Белоруссии.