Праздник же кончился: в Волжском работников автоколонны оштрафовали за «победный» трамвай

У сотрудников АО «Волжская автоколонна №1732» начались проблемы из-за украшенного ко Дню Победы трамвая сразу после того, как закончились праздники. Об этом рассказал волжский общественник Роман Халиков, передает V102.RU.

По данным активиста, уже наказаны в виде лишения части премий трое сотрудников автоколонны. Им вменяют нарушение техники безопасности при выпуске креативного вагона. Тучи, по словам общественника, сгустились и над головой самого водителя «победного» трамвая.

Напомним, Николай Копылов, который перед Новым годом украсил елкой и другими праздничными атрибутами салон общественного транспорта, накануне 9 мая также красочно оформил вагон в патриотической тематике. В частности, он установил в нем картонный макет танка, развесил флажки и затянул потолок вагона маскировочной сеткой.

Пассажиры с восторгом отреагировали на поездки в таком необычном вагоне. Более того, в разгар праздников даже мэрия Волжского своем телеграм-канале «радовалась» необычному трамваю и собирала лайки. Однако все оказалось не так просто. Как рассказали ИА «Высота 102» сотрудники автоколонны, попросившие не называть их имена, руководство организации хотя сначала и одобрило идею украшения вагона, затем пошло на попятную. Такое оформление, заявило начальство, нарушает правила безопасности. По сведениям работников автоколонны, действительно, были наказаны материально три человека. Неприятности грозили и креативному водителю Николаю Копылову, у которого пообещали забрать вагон. К слову, сам «виновник» «патриотического» скандала наотрез отказался общаться с корреспондентом ИА «Высота 102», сославшись на корпоративную этику.

И тем не менее, информагентству удалось выяснить, что поводом для формальных претензий начальства автоколонны, которые привели к вполне материальным наказаниям работников, стала та самая маскировочная сетка, которая закрыла плафоны на потолке, нарушив правила безопасности.

Напомним, Николай Копылов работает на трамвае, уже давно пережившем срок эксплуатации. При этом известно, что в плачевном состоянии находится фактически весь подвижной состав организации. Однако неравнодушный водитель буквально оживил вагон, который уже заждались в пункте приема металлолома. Чтобы скрасить поездки пассажиров в старом, измученном десятками лет работы трамвае, молодой человек периодически украшал его для поднятия настроения волжан. Теперь, вероятно, с креативом придется завязать.

Фото Николая Копылова