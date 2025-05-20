Пострадавших в ДТП с мопедом детей спасают в больнице №7





Врачи рассказали о состоянии пострадавших в дорожно-транспортном происшествии подростков, покалечившихся на мопеде при столкновении с Toyota.

Напомним, по данным ГУ МВД России по Волгоградской области, авария с участием Toyota и мопеда произошло накануне, 19 мая, в Кировском районе около 17.45 на ул. Алычевая. В результате ДТП 14-летний водитель двухколесного транспорта и его 11-летний пассажир с травмами были доставлены в больницу.

В региональном комитете здравоохранения в ответ на запрос информагентства уточнили, что пострадавшие были доставлены в больницу №7.

– 14-летний подросток находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии. 11-летний мальчик доставлен в травматологическое отделение – состояние пациента тяжелое, но стабильное, – сообщили в облздраве.

В ГУ МВД России по Волгоградской области в свою очередь напоминают волгоградским водителям о возможных последствиях покупки и передачи детям мототехники. С начала теплого сезона в регионе участились случаи ДТП подобных тому, который случился накануне на ул. Алычевой. В связи с этим полицейские провели даже рейд на территории Краснооктябрьского и Дзержинского районов. В ходе мероприятия сотрудники останавливали всех управлявших мопедами и мотоциклами подростков.

В отношении законных представителей юных водителей собраны материалы по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по контролю за несовершеннолетними. На специализированную стоянку помещены 6 единиц мототехники.

– Появление подростков, не имеющих права управления, на мотоциклах, скутерах, мопедах на дорогах недопустимо, – напоминают родителям в ГУ МВД России по Волгоградской области.



